Вслед за Anthropic компания OpenAI также тайно подала заявку на IPO

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, тайно подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом компания сообщила в своем блоге в понедельник. Этот шаг был предпринят через неделю после того, как ее главный конкурент Anthropic объявил о планах выхода на публичный рынок, что вывело гонку между двумя гигантами искусственного интеллекта на новый уровень. Об этом пишет Techcrunch.ком сообщает .

OpenAI, оцененная в 852 млрд долларов в ходе последних раундов инвестиций, представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) черновой вариант регистрационного заявления. Пока количество акций и их цена не разглашаются. Это свидетельствует о том, что 2026 год может стать рекордным для финансового рынка, поскольку компания SpaceX под управлением Илона Маска также готовится к выходу на биржу с оценкой в 1,75 трлн долларов.

По данным Те Валл Стрит Джурнал, OpenAI спешит с IPO, несмотря на то, что не выполняет свои планы по количеству новых пользователей и доходам. Финансовый директор компании Сара Фрай выразила обеспокоенность по поводу покрытия огромных расходов на центры обработки данных. Хотя в конце марта компания привлекла крупнейшие в истории Кремниевой долины инвестиции в размере 122 млрд долларов, ожидается, что к 2028 году расходы на вычислительные мощности превысят эту сумму.

Компания не планирует выходить на положительный денежный поток (каш флов) до 2030 года. В то же время Anthropic представила инвесторам гораздо более оптимистичный финансовый прогноз, сообщив о скором получении квартальной прибыли. Тем не менее, Anthropic также сталкивается с большими расходами из-за финансирования в размере 65 млрд долларов и займов, взятых на чипы.

Процедура тайной подачи заявки позволяет OpenAI подготовиться, не раскрывая финансовую информацию и бизнес-риски. Согласно данным вторичного рынка, стоимость Anthropic на платформе Форге Глобал достигла 1 трлн долларов, превысив показатели OpenAI. По мнению аналитиков ОпенВК, в этом году акции Anthropic выросли на 123%, а акции OpenAI — на 11,3%.