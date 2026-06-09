Вслед за Anthropic компания OpenAI также тайно подала заявку на IPO

·45·Технологии
Вслед за Anthropic компания OpenAI также тайно подала заявку на IPO

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, тайно подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом компания сообщила в своем блоге в понедельник. Этот шаг был предпринят через неделю после того, как ее главный конкурент Anthropic объявил о планах выхода на публичный рынок, что вывело гонку между двумя гигантами искусственного интеллекта на новый уровень. Об этом пишет Techcrunch.ком сообщает .

OpenAI, оцененная в 852 млрд долларов в ходе последних раундов инвестиций, представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) черновой вариант регистрационного заявления. Пока количество акций и их цена не разглашаются. Это свидетельствует о том, что 2026 год может стать рекордным для финансового рынка, поскольку компания SpaceX под управлением Илона Маска также готовится к выходу на биржу с оценкой в 1,75 трлн долларов.

По данным Те Валл Стрит Джурнал, OpenAI спешит с IPO, несмотря на то, что не выполняет свои планы по количеству новых пользователей и доходам. Финансовый директор компании Сара Фрай выразила обеспокоенность по поводу покрытия огромных расходов на центры обработки данных. Хотя в конце марта компания привлекла крупнейшие в истории Кремниевой долины инвестиции в размере 122 млрд долларов, ожидается, что к 2028 году расходы на вычислительные мощности превысят эту сумму.

Компания не планирует выходить на положительный денежный поток (каш флов) до 2030 года. В то же время Anthropic представила инвесторам гораздо более оптимистичный финансовый прогноз, сообщив о скором получении квартальной прибыли. Тем не менее, Anthropic также сталкивается с большими расходами из-за финансирования в размере 65 млрд долларов и займов, взятых на чипы.

Процедура тайной подачи заявки позволяет OpenAI подготовиться, не раскрывая финансовую информацию и бизнес-риски. Согласно данным вторичного рынка, стоимость Anthropic на платформе Форге Глобал достигла 1 трлн долларов, превысив показатели OpenAI. По мнению аналитиков ОпенВК, в этом году акции Anthropic выросли на 123%, а акции OpenAI — на 11,3%.

OpenAIAnthropicIPOChatGPTИскусственный Интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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