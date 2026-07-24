Samsung Galaxy З Фолд8: ожидаются революционные изменения в технологии складных экранов

·63·Технологии
Samsung Galaxy З Фолд8: ожидаются революционные изменения в технологии складных экранов

Технологический гигант из Южной Кореи Samsung намерен кардинально улучшить качество экрана в своем следующем складном смартфоне — модели Galaxy Z Фолд8. Отраслевые эксперты и авторитетные инсайдеры отмечают, что новое устройство устранит один из самых больших недостатков, присущих складным дисплеям, и предложит пользователям совершенно новый опыт. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным известного техноблогера Ice Universe, дисплей Galaxy Z Фолд8 будет отличаться от предыдущих моделей не только практически невидимой линией сгиба, но и общей жесткостью. При использовании устройства в развернутом состоянии оно напоминает не гибкую панель, а твердый и плоский экран традиционных планшетов. Ожидается, что это установит новые стандарты на рынке складных смартфонов.

Титановый слой и усиленное стекло УТГ

Для достижения этого результата инженеры Samsung внедрили два важных технологических решения. Во-первых, под дисплеем установлена специальная опорная пластина из титана. Титан известен своей легкостью и сверхпрочностью, он значительно стабилизирует внутреннюю структуру экрана. Это решение обеспечивает ровный вид дисплея даже при просмотре под разными углами.

Второе важное новшество — толщина слоя УТГ (Ultra Тин Гласс) или ультратонкого стекла была увеличена вдвое. Утолщение стекла не только повышает механическую прочность дисплея, но и уменьшает ощущение эластичности при нажатии пальцем. В результате поверхность экрана становится твердой и гладкой, как у обычных смартфонов.

В настоящее время на многих складных устройствах на рынке даже в частях, далеких от линии сгиба, при определенном освещении заметны небольшие волны или неровности. В модели Galaxy Z Фолд8 эта проблема полностью решена. Инсайдер подчеркивает, что новая модель имеет значительное преимущество даже по сравнению с такими конкурентами, как Oppo Финд Н6 и Vivo Кс Фолд6.

Самый качественный дисплей на рынке

Ожидается, что технически Galaxy Z Фолд8 будет оснащен самым качественным гибким экраном на рынке. Утверждается, что устройство также займет лидирующие позиции по точности цветопередачи и показателям яркости. Это создаст большое удобство не только для просмотра контента, но и для выполнения профессиональных задач.

Этот шаг компании Samsung, несомненно, еще больше усилит конкуренцию в сегменте складных смартфонов. Если Galaxy Z Фолд8 действительно сможет предложить плоский и прочный экран планшетного уровня, это может повысить доверие многих консервативных пользователей к складным устройствам. На данный момент точная дата официальной презентации и цена устройства не разглашаются.

SamsungGalaxy Z Fold8ТехнологииСмартфонДисплей
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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