Оправдывает ли себя осторожная стратегия Apple в области искусственного интеллекта?

·2·Технологии
Оправдывает ли себя осторожная стратегия Apple в области искусственного интеллекта?

На протяжении многих лет Apple обвиняли в отставании в гонке искусственного интеллекта (AI). Многие аналитики опасались, что отсутствие четкой стратегии может подорвать репутацию компании и негативно сказаться на продажах iPhone. Однако недавние обновления продемонстрировали крупнейший проект Apple в сфере AI — улучшенную систему Siri, разработанную в сотрудничестве с Google Gemini. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги отметил, что многие компании развивают искусственный интеллект просто ради технологии. Apple же сосредоточила основное внимание на создании удобных и интуитивно понятных продуктов для пользователей. Такой подход позиционирует Apple как бренд, ориентированный на пользователя, на фоне растущих в обществе негативных настроений по отношению к AI и страха потери рабочих мест.

Новая Siri теперь может легко находить информацию, затерянную в электронной почте или сообщениях, анализировать контент на экране и быстро предоставлять самые свежие данные из интернета с помощью Google Gemini. Самое главное, эти функции работают бесшовно на всех устройствах Apple.

Обогащая своего виртуального помощника возможностями AI на уровне операционной системы, Apple наносит серьезный удар по конкурентам. В отличие от других AI-приложений, распространяемых через App Store, системная интеграция Apple обещает пользователям беспрецедентное удобство и скорость.

AppleSiriGoogle GeminiiPhoneИскусственный Интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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