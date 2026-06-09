Suno в лидерах: создание музыки с помощью искусственного интеллекта становится массовым

·7·Технологии
Suno в лидерах: создание музыки с помощью искусственного интеллекта становится массовым

Аналитики отметили резкий рост интереса к сервисам создания музыки с помощью искусственного интеллекта. Согласно анонимным данным оператора Yota, с начала 2024 года трафик на таких платформах вырос более чем на 20%, а среднее время сессии увеличилось на 45% по сравнению с маем прошлого года. Основным драйвером этого интереса называют «нейрокаверы», где оригинальные вокальные партии заменяются синтезированными голосами других исполнителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Среди музыкальных нейросетей платформа Suno остается абсолютным лидером — на ее долю приходится 73% аудитории и 94% общего времени, которое пользователи проводят в музыкальных нейросетях. С начала года трафик этого сервиса также вырос на 20%. В тройку лидеров вошли Вокал Ремовер, предназначенный для отделения вокала (около 20% пользователей), и Удио, генерирующий музыку на основе текстового описания (3%).

Сервисы, специализирующиеся на работе со звуком, демонстрируют самые высокие темпы роста. Трафик платформы Моисес.ai с начала года вырос на 116%, а Вокал Ремовер — на 65%. Абсолютным рекордсменом стал Коверс.ai — объем его трафика в апреле превысил январские показатели более чем в 20 раз.

Основную аудиторию таких сервисов составляют пользователи в возрасте 26–45 лет, на которых приходится половина всего трафика. При этом наибольший рост активности наблюдается среди пользователей старше 56 лет. Мужчины пользуются музыкальными нейросетями активнее женщин (66% пользователей и 79% времени). Средняя продолжительность сессии составляет около 18 минут.

SunoUdioИскусственный ИнтеллектМузыкаНейрокавер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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