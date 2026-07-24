Ожидается, что Криштиану Роналду станет звездой Голливуда после завершения футбольной карьеры

Живая легенда футбольного мира Криштиану Роналду после завершения профессиональной карьеры может попробовать себя в совершенно иной сфере — киноиндустрии. Хотя обладатель пяти «Золотых мячей» в настоящее время выступает за саудовский клуб «Аль-Наср», его планы на будущее, связанные с Голливудом, привлекают всеобщее внимание. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью порталу Goal.com бывший партнер Роналду по команде Микаэль Сильвестр высоко оценил актерские способности португальской звезды. По его мнению, если бывший футболист Винни Джонс смог добиться успеха в кино, то для такой харизматичной личности, как Криштиану Роналду, двери в эту индустрию всегда будут открыты. Сильвестр особо отметил профессиональный подход Роналду к любому делу.

Первые шаги в мире кино

На самом деле Криштиану Роналду не чужд киноиндустрии. Он уже запустил собственную медиастудию и демонстрирует актерские навыки в различных рекламных роликах. Несколько лет назад на одной из церемоний награждения в Дубае футболист лично признался, что намерен заняться актерским мастерством после завершения карьеры.

По мнению экспертов, вероятность перехода Роналду в США, в частности в лигу МЛС, поможет ему стать ближе к Голливуду. Переход в один из клубов Калифорнии не только возобновит соперничество с Лионельем Месси, но и создаст удобную возможность для входа в центр киномира, известный как «Тинсельтаун».

Грандиозные цели на будущее

Пока что 39-летний нападающий сосредоточен на рекордах на зеленых полях. Одна из его главных целей — довести количество голов в официальных матчах до 1000. Он также мечтает сыграть на профессиональном уровне в одной команде со своим сыном Криштиану-младшим. Это означает, что Роналду планирует выступать на высоком уровне еще как минимум несколько лет.

Нападающий, проведший 223 матча за сборную Португалии и забивший 146 голов, не исключает участия в Евро-2028 и даже в чемпионате мира 2030 года. Однако болельщики по всему миру должны готовиться к тому, что однажды они увидят легендарный бренд «КР7» на больших экранах в блокбастерах.

По словам Сильвестра, за что бы ни взялся Роналду, это превращается в успешный бизнес. Его глобальная популярность и внешность — именно то, что нужно голливудским продюсерам, и любой фильм с его участием, несомненно, станет кассовым хитом.