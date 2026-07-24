Ожидается, что Криштиану Роналду станет звездой Голливуда после завершения футбольной карьеры

·134·Спорт
Ожидается, что Криштиану Роналду станет звездой Голливуда после завершения футбольной карьеры

Живая легенда футбольного мира Криштиану Роналду после завершения профессиональной карьеры может попробовать себя в совершенно иной сфере — киноиндустрии. Хотя обладатель пяти «Золотых мячей» в настоящее время выступает за саудовский клуб «Аль-Наср», его планы на будущее, связанные с Голливудом, привлекают всеобщее внимание. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью порталу Goal.com бывший партнер Роналду по команде Микаэль Сильвестр высоко оценил актерские способности португальской звезды. По его мнению, если бывший футболист Винни Джонс смог добиться успеха в кино, то для такой харизматичной личности, как Криштиану Роналду, двери в эту индустрию всегда будут открыты. Сильвестр особо отметил профессиональный подход Роналду к любому делу.

Первые шаги в мире кино

На самом деле Криштиану Роналду не чужд киноиндустрии. Он уже запустил собственную медиастудию и демонстрирует актерские навыки в различных рекламных роликах. Несколько лет назад на одной из церемоний награждения в Дубае футболист лично признался, что намерен заняться актерским мастерством после завершения карьеры.

По мнению экспертов, вероятность перехода Роналду в США, в частности в лигу МЛС, поможет ему стать ближе к Голливуду. Переход в один из клубов Калифорнии не только возобновит соперничество с Лионельем Месси, но и создаст удобную возможность для входа в центр киномира, известный как «Тинсельтаун».

Грандиозные цели на будущее

Пока что 39-летний нападающий сосредоточен на рекордах на зеленых полях. Одна из его главных целей — довести количество голов в официальных матчах до 1000. Он также мечтает сыграть на профессиональном уровне в одной команде со своим сыном Криштиану-младшим. Это означает, что Роналду планирует выступать на высоком уровне еще как минимум несколько лет.

Нападающий, проведший 223 матча за сборную Португалии и забивший 146 голов, не исключает участия в Евро-2028 и даже в чемпионате мира 2030 года. Однако болельщики по всему миру должны готовиться к тому, что однажды они увидят легендарный бренд «КР7» на больших экранах в блокбастерах.

По словам Сильвестра, за что бы ни взялся Роналду, это превращается в успешный бизнес. Его глобальная популярность и внешность — именно то, что нужно голливудским продюсерам, и любой фильм с его участием, несомненно, станет кассовым хитом.

Криштиану РоналдуФутболГолливудАль-НасрТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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