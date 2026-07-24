Ростек представил новый тепловизор, способный распознавать объекты с расстояния 2 километров

Российский холдинг «Росэлектроника» (входит в состав «Ростек») сделал новый шаг в области технологий ночного видения и тепловизионного обнаружения. Компания представила тепловизионный монокуляр «Сич-3К», работающий с высокой точностью даже в условиях полной темноты, густого тумана и дыма. Главной особенностью устройства является рекордная дальность наблюдения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным производителя, новое устройство позволяет не просто обнаруживать объекты на расстоянии до двух километров, но и точно идентифицировать их. Это означает точность на уровне различения того, что именно находится вдали — человек, животное или техника, а не просто фиксация теплового пятна.

Широкие возможности для гражданских целей

Представители «Росэлектроники» подчеркивают, что дистанция в два километра — это не маркетинговый ход, а реальный рабочий показатель. «Сич-3К» в основном предназначен для гражданских нужд и, как ожидается, станет незаменимым помощником в поисково-спасательных операциях. Например, при поиске людей, пропавших в лесах или горной местности, это устройство поможет сэкономить время и повысить эффективность.

Также устройство может применяться в промышленной и энергетической сферах. С его помощью можно выявлять дефекты теплоизоляции на крупных объектах, перегрев электрооборудования или утечки в трубопроводах до возникновения аварийных ситуаций. Это является важным фактором обеспечения безопасности для крупных промышленных предприятий.

Технические характеристики и надежность

Новый тепловизор оснащен современными технологическими решениями. Устройство обладает следующими техническими возможностями:

система цифрового зума с режимами 1кс, 2кс и 4кс;

цветной ОЛЭД-дисплей с высоким качеством изображения;

прочный корпус, защищенный от влаги и внешних воздействий;

способность стабильно работать в диапазоне температур от -20 до +50 градусов.

Автономное время работы устройства от одного комплекта аккумуляторов составляет около четырех часов. Этого показателя достаточно для выполнения оперативных задач. Согласно сообщению иксбт.ком, устройство разработано удобным не только для специалистов, но и для туристов, охотников и любителей экстремального отдыха.

Подводя итог, модель «Сич-3К» сочетает в себе современную оптику и тепловые датчики. Ожидается, что возможность обнаружения объектов на большом расстоянии выведет работу служб безопасности и спасательных служб на качественно новый уровень. В настоящее время ожидается дополнительная информация о сроках выхода устройства в массовую продажу и его цене.