Ростек представил новый тепловизор, способный распознавать объекты с расстояния 2 километров
Российский холдинг «Росэлектроника» (входит в состав «Ростек») сделал новый шаг в области технологий ночного видения и тепловизионного обнаружения. Компания представила тепловизионный монокуляр «Сич-3К», работающий с высокой точностью даже в условиях полной темноты, густого тумана и дыма. Главной особенностью устройства является рекордная дальность наблюдения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
По данным производителя, новое устройство позволяет не просто обнаруживать объекты на расстоянии до двух километров, но и точно идентифицировать их. Это означает точность на уровне различения того, что именно находится вдали — человек, животное или техника, а не просто фиксация теплового пятна.
Широкие возможности для гражданских целейПредставители «Росэлектроники» подчеркивают, что дистанция в два километра — это не маркетинговый ход, а реальный рабочий показатель. «Сич-3К» в основном предназначен для гражданских нужд и, как ожидается, станет незаменимым помощником в поисково-спасательных операциях. Например, при поиске людей, пропавших в лесах или горной местности, это устройство поможет сэкономить время и повысить эффективность.
Также устройство может применяться в промышленной и энергетической сферах. С его помощью можно выявлять дефекты теплоизоляции на крупных объектах, перегрев электрооборудования или утечки в трубопроводах до возникновения аварийных ситуаций. Это является важным фактором обеспечения безопасности для крупных промышленных предприятий.
Технические характеристики и надежностьНовый тепловизор оснащен современными технологическими решениями. Устройство обладает следующими техническими возможностями:
- система цифрового зума с режимами 1кс, 2кс и 4кс;
- цветной ОЛЭД-дисплей с высоким качеством изображения;
- прочный корпус, защищенный от влаги и внешних воздействий;
- способность стабильно работать в диапазоне температур от -20 до +50 градусов.
Подводя итог, модель «Сич-3К» сочетает в себе современную оптику и тепловые датчики. Ожидается, что возможность обнаружения объектов на большом расстоянии выведет работу служб безопасности и спасательных служб на качественно новый уровень. В настоящее время ожидается дополнительная информация о сроках выхода устройства в массовую продажу и его цене.
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