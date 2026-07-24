Радостное событие в семье Мадины Таджибоевой и Узтим: они объявили имя сына!

Мадина Таджибоева и Узтим продолжают принимать поздравления. Ранее в социальных сетях сообщалось, что у Мадины родился сын. Теперь стало известно имя малыша, которое так интересовало многих: родители назвали ребенка Миран.

К церемонии встречи Мадины Таджибоевой с новорожденным готовились особенно тщательно. Дом и место проведения торжества были украшены декором с надписью «Миран». Встретить маму и малыша пришли Ойбек и Нигора, а также другие близкие родственники.

После того как фотографии и видео с церемонии распространились в социальных сетях, поклонники поздравили семью с пополнением. Подписчики отметили, что имя Миран — прекрасный выбор, и пожелали ребенку здоровья, долголетия и счастья.