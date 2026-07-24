Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по качеству здравоохранения

Система здравоохранения Узбекистана заняла 49-е место среди 101 страны в международном рейтинге «Health Care Index 2026 Mid-Year». Набрав 64,4 балла, страна вошла в топ-50 государств мира.

С этим результатом Узбекистан зафиксировал самый высокий показатель в Центральной Азии. Соседний Казахстан занял 61-е место с 60,7 балла, а Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан в рейтинг не вошли.

Кроме того, Узбекистан показал высокий результат среди стран СНГ, опередив Россию (60-е место), Казахстан и Армению (62-е место).

Первую строчку рейтинга с 87,1 балла занял Тайвань. Следом за ним расположились Южная Корея, Япония, Эквадор и Нидерланды. США находятся на 41-м месте, Китай — на 30-м, Германия — на 25-м, а Великобритания заняла 19-ю позицию.

Рейтинг «Health Care Index» формируется на основе таких критериев, как качество медицинских услуг, квалификация врачей, оснащенность медицинских учреждений, стоимость услуг и удобство для населения.