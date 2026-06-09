Apple обновила общие альбомы iCloud для Android и Windows

·2·Технологии
Apple обновила общие альбомы iCloud для Android и Windows

Компания Apple сегодня объявила о важном обновлении функции «Общие альбомы» (Шаред Албумс), доступной через iCloud. Теперь друзьям и членам семьи, использующим устройства Android и Windows, стало гораздо проще присоединяться к общим альбомам и добавлять в них свои фотографии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ключевая особенность этого обновления — поддержка изображений в полном разрешении (фулл ресолутион). Если ранее для пользователей вне экосистемы Apple качество фотографий заметно снижалось из-за сжатия, то теперь они могут загружать снимки в исходном качестве без каких-либо потерь через iCloud.ком.

Это улучшение устраняет один из основных барьеров между группами пользователей разных операционных систем. Теперь пользователи Android и Windows могут полноценно участвовать в общих альбомах и делиться своим контентом в исходном виде.

Кроме того, Apple внедрила новые способы фильтрации фотографий и добавления комментариев в общих альбомах. Также были усовершенствованы инструменты приглашения других пользователей в альбом, сделав процесс более простым и понятным.

AppleICloudAndroidWindowsТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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