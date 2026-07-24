Скандал после финала ЧМ–2026: де ла Фуэнте выступил с резким заявлением

·106·Спорт
Скандал после финала ЧМ–2026: де ла Фуэнте выступил с резким заявлением

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал конфликт, произошедший на поле после финала чемпионата мира–2026. Он назвал действия некоторых аргентинских футболистов «неприемлемыми и абсолютно недопустимыми».

После того как Испания одержала победу со счетом 1:0 в дополнительное время и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, на поле начались стычки. В настоящее время ФИФА изучает данные эпизоды.

Конфликт начался сразу после финального свистка

Решающий матч прошел на стадионе «Нью-Йорк Нью-Джерси». Испания обыграла Аргентину благодаря единственному голу, забитому в дополнительное время.

Как только чемпионство было официально оформлено, между игроками двух команд возникла острая перепалка.

Согласно сообщениям, основными участниками конфликта называют Науэля Молину и Леандро Паредеса. Молина направился в сторону Родри, а Паредес вступил в перепалку с Эриком Гарсией. Также сообщается о его словесной перепалке с Гави.

«Этому не место на поле»

Де ла Фуэнте заявил, что изначально не видел деталей инцидента, так как праздновал победу в другой части поля.

«В тот момент я не понимал, что происходит. Я праздновал победу, обнимал своих игроков. Но независимо от ситуации, это нельзя оправдать. Этому не место на поле», — сказал он испанскому телевидению.

Специалист подчеркнул, что считает аргентинских футболистов исполнителями высокого уровня и что они сами, возможно, тяжело восприняли произошедшее.

Испанские футболисты не поддались на провокации

Де ла Фуэнте особо отметил поведение своих подопечных на поле.

По его словам, испанские футболисты столкнулись с оскорблениями, агрессивными действиями и различными провокациями. Однако члены команды старались не допустить перерастания ситуации в более крупное столкновение.

«Эти ситуации могли привести к гораздо более серьезным последствиям», — подчеркнул главный тренер сборной Испании.

Видео распространились в социальных сетях

Стычки на поле были сняты с разных ракурсов и за короткое время стали предметом широкого обсуждения в социальных сетях.

На кадрах видно, как футболисты спорят друг с другом, а члены команд пытаются их разнять. Однако полные причины эпизодов и то, как именно начался конфликт, пока официально не озвучены.

ФИФА начала расследование

На данный момент официальных дисциплинарных мер в отношении футболистов сборной Аргентины не объявлено.

Сообщается, что ФИФА начала расследование по поводу эпизодов после финала. Главная организация мирового футбола определит, были ли нарушены требования дисциплинарного кодекса в действиях игроков.

По итогам расследования возможны штрафы, дисквалификации или другие дисциплинарные меры в отношении некоторых футболистов, но окончательное решение пока не принято.

Празднование чемпионства прошло в тени скандала

Историческая победа Испании частично отошла на второй план из-за конфликта после финала. Теперь главный вопрос — какую правовую оценку даст ФИФА произошедшему и будут ли применены санкции к участникам?

Как вы считаете, должны ли футболисты быть наказаны за драку после финала? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Луис де ла ФуэнтеИспанияАргентинаФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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