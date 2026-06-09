Новый сбор для ноутбуков и смартфонов: сумма платежа зависит от бренда

Правительство России предложило изменить механизм технологического сбора для производителей и импортеров электроники. Согласно вносимым в Налоговый кодекс изменениям, сумма платежа будет зависеть не только от категории товара, но и от конкретного бренда, модели и технических характеристик устройства. Об этом сообщает издание РБК. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ранее предусматривалось установление фиксированных ставок для отдельных категорий продукции. Теперь предлагается использовать дифференцированный подход, при котором максимальная сумма сбора может достигать 5 тысяч рублей за единицу товара. Точные ставки и методику расчета определит Министерство промышленности и торговли.

В то же время правительство решило перенести срок введения новой системы. Если изначально технологический сбор планировалось ввести с 1 сентября 2026 года, то теперь этот срок перенесен на 1 декабря 2026 года. По словам представителей министерства, это решение принято с учетом пожеланий участников рынка.

Технологический сбор будет применяться как к импортируемой, так и к произведенной в России электронной продукции. Чиновники надеются, что эти средства станут источником инвестиций для развития местной электронной промышленности и стимулирования локализации производства.

Ранее представители отрасли выступали против введения нового платежа, предупреждая о возможном росте себестоимости продукции и повышении цен для конечных потребителей. Некоторые участники рынка опасаются, что дополнительная нагрузка негативно скажется и на местных производителях.