Открытие чемпионата мира Возинья пополнил состав чилийского гиганта

·69·Спорт
Открытие чемпионата мира Возинья пополнил состав чилийского гиганта

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, привлекший внимание всего мира своей яркой игрой на чемпионате мира, нашел себе новую команду. 40-летний опытный голкипер подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Южной Америки — чилийским Коло-Коло. Этот трансфер стал неожиданной новостью для футбольного мира, поскольку возрастной вратарь перешел в чемпионат Чили на правах свободного агента. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Голкипер, известный футбольной общественности под именем Жозимар Диас, подписал с чилийским клубом 18-месячный контракт. Коло-Коло приветствовал новичка на своих страницах в социальных сетях коротким и теплым сообщением: "Добро пожаловать. Мы ждем тебя". В настоящее время эта команда лидирует в чемпионате Чили, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

Звезда соцсетей и противостояние с Лионельем Месси

Популярность Возиньи невероятно возросла после недавнего чемпионата мира в Северной Америке. До турнира на его страницу в Instagram были подписаны около 50 тысяч человек, но после матча против Испании этот показатель достиг 14 миллионов. На сегодняшний день его аудитория превысила 29,5 миллиона подписчиков. Это демонстрирует влияние футболиста не только на поле, но и в медиапространстве.

Когда в 1/8 финала турнира сборная Кабо-Верде встретилась с Аргентиной, Возинья продемонстрировал настоящую героическую игру. По ходу матча он совершил восемь сейвов, четыре из которых пришлись на удары непосредственно от Лионелья Месси. Особенно запомнился момент, когда он парировал фирменный штрафной удар Месси. Несмотря на то, что его команда потерпела поражение со счетом 2:3, Возинья был признан одним из лучших игроков матча.

После игры между Лионельем Месси и Возиньей состоялась теплая беседа. По информации Goal.com, Месси обнял африканского вратаря и высоко оценил его игру. "Месси сказал мне: 'Ты великолепен. Твой народ должен гордиться тобой'. Это был незабываемый момент для меня", — вспоминает Возинья. Ему также удалось обменяться футболками с легендарным аргентинцем.

Существовали различные предположения о будущем Возиньи. В частности, ходили слухи о его возможном переходе в американский Интер Майами. Однако для голкипера приоритетным оказался вариант с Коло-Коло — 34-кратным чемпионом Чили и обладателем Кубка Либертадорес. Благодаря этому трансферу чилийский клуб усилил свой состав опытным исполнителем международного уровня.

ВозиньяКоло-КолоЛионель МессиТрансферЧемпионат Мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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