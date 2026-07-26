Ювентус ищет вратаря: главная цель туринцев — голкипер ПСЖ

·50·Спорт
Ювентус ищет вратаря: главная цель туринцев — голкипер ПСЖ

Итальянский Ювентус планирует усилить вратарскую позицию и подписать новых игроков. В настоящее время туринцы обратили свое внимание на игрока Пари Сен-Жермен Люка Шевалье, который может стать долгосрочным первым номером команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Фут Меркато, спортивный директор Ювентуса Фредерик Массара в настоящее время рассматривает несколько вариантов. Поскольку Микеле Ди Грегорио не оправдал возложенных надежд, руководство клуба решило вернуться на рынок. Люка Шевалье занимает одну из самых высоких позиций в списке, однако осуществить этот трансфер будет непросто.

24-летний Шевалье перешел в ПСЖ прошлым летом из Лилля за 40 миллионов евро. Его контракт с парижанами рассчитан до 2030 года. Это означает, что Ювентусу придется потратить крупную сумму на трансфер. Кроме того, туринцы следят и за такими опытными голкиперами, как Эмилиано Мартинес и Гульельмо Викарио.

Цепная реакция на трансферном рынке

Интересно, что Ювентус и ПСЖ в настоящее время также ведут борьбу за вратаря Пармы Сиона Судзуки. Игрок сборной Японии привлек внимание многих грандов своей игрой в Серии А. Если ПСЖ удастся приобрести Судзуки, это может создать предпосылки для перехода Люка Шевалье в Турин.

Первый сезон Шевалье в Париже выдался непростым. Ожидалось, что по приходе в команду он станет основным вратарем, однако в конкурентной борьбе с игроком сборной России Матвеем Сафоновым он потерял свое место. Кроме того, травма, полученная накануне чемпионата мира, негативно повлияла на его спортивную форму.

Ювентус намерен ограничиться не только вратарской позицией. Клуб также работает над усилением линии атаки. По информации Ла Gazzetta делло Sport, нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзее согласился вернуться в Италию. Ожидается, что нидерландский футболист перейдет в Ювентус на правах аренды, поскольку не смог закрепиться в Английской премьер-лиге.

По мере приближения решающей стадии сезона руководство Ювентуса старается укомплектовать состав качественными игроками. Если трансфер Люка Шевалье состоится, это может обеспечить надежность обороны команды на долгие годы вперед. Переговоры продолжаются, и окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

ЮвентусПСЖТрансферыЛюка ШевальеФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Италия снова столкнулась с препятствием в поисках тренера: что ответил Тьяго Мотта?Италия снова столкнулась с препятствием в поисках тренера: что ответил Тьяго Мотта?Сегодня, 05:43Бехруз Каримов близок к продолжению карьеры в ШвейцарииБехруз Каримов близок к продолжению карьеры в ШвейцарииСегодня, 05:33Моуринью принял жесткое решение по судьбе ВинисиусаМоуринью принял жесткое решение по судьбе ВинисиусаСегодня, 05:23Наши боксеры вернулись из Еревана с 4 медалями: Хабибуллаев — чемпион!Наши боксеры вернулись из Еревана с 4 медалями: Хабибуллаев — чемпион!Сегодня, 05:18Открытие чемпионата мира Возинья пополнил состав чилийского гигантаОткрытие чемпионата мира Возинья пополнил состав чилийского гигантаСегодня, 01:37Борьба за Юлиана Брандта: Лидс Юнайтед и Аякс хотят подписать свободного агентаБорьба за Юлиана Брандта: Лидс Юнайтед и Аякс хотят подписать свободного агентаСегодня, 01:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость