Ювентус ищет вратаря: главная цель туринцев — голкипер ПСЖ

Итальянский Ювентус планирует усилить вратарскую позицию и подписать новых игроков. В настоящее время туринцы обратили свое внимание на игрока Пари Сен-Жермен Люка Шевалье, который может стать долгосрочным первым номером команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Фут Меркато, спортивный директор Ювентуса Фредерик Массара в настоящее время рассматривает несколько вариантов. Поскольку Микеле Ди Грегорио не оправдал возложенных надежд, руководство клуба решило вернуться на рынок. Люка Шевалье занимает одну из самых высоких позиций в списке, однако осуществить этот трансфер будет непросто.

24-летний Шевалье перешел в ПСЖ прошлым летом из Лилля за 40 миллионов евро. Его контракт с парижанами рассчитан до 2030 года. Это означает, что Ювентусу придется потратить крупную сумму на трансфер. Кроме того, туринцы следят и за такими опытными голкиперами, как Эмилиано Мартинес и Гульельмо Викарио.

Цепная реакция на трансферном рынке

Интересно, что Ювентус и ПСЖ в настоящее время также ведут борьбу за вратаря Пармы Сиона Судзуки. Игрок сборной Японии привлек внимание многих грандов своей игрой в Серии А. Если ПСЖ удастся приобрести Судзуки, это может создать предпосылки для перехода Люка Шевалье в Турин.

Первый сезон Шевалье в Париже выдался непростым. Ожидалось, что по приходе в команду он станет основным вратарем, однако в конкурентной борьбе с игроком сборной России Матвеем Сафоновым он потерял свое место. Кроме того, травма, полученная накануне чемпионата мира, негативно повлияла на его спортивную форму.

Ювентус намерен ограничиться не только вратарской позицией. Клуб также работает над усилением линии атаки. По информации Ла Gazzetta делло Sport, нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзее согласился вернуться в Италию. Ожидается, что нидерландский футболист перейдет в Ювентус на правах аренды, поскольку не смог закрепиться в Английской премьер-лиге.

По мере приближения решающей стадии сезона руководство Ювентуса старается укомплектовать состав качественными игроками. Если трансфер Люка Шевалье состоится, это может обеспечить надежность обороны команды на долгие годы вперед. Переговоры продолжаются, и окончательное решение будет принято в ближайшие недели.