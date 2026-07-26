Следы инопланетян: Ученые предложили новый способ поиска сигналов из космоса

·56·Технологии
Следы инопланетян: Ученые предложили новый способ поиска сигналов из космоса

Возможно, человечество десятилетиями искало внеземные цивилизации неверными методами. Авторы нового научного исследования предлагают кардинально пересмотреть подход к поиску признаков разумной жизни в космосе. По их мнению, вместо сложных и сверхкоротких лазерных импульсов, которые мы ждем, стоит обратить внимание на гораздо более простые и дешевые технологии. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .

По данным Иксбт.ком, исследователи приводят экономический фактор в качестве основного аргумента. Если технологически развитая цивилизация хочет сэкономить ресурсы, весьма вероятно, что вместо дорогостоящих фемтосекундных передатчиков она построит микросекундные или миллисекундные лазерные маяки, которые прослужат веками. Такие автономные устройства считаются гораздо более устойчивыми и удобными для отправки сигналов на большие расстояния.

Ученые предполагают, что подобные лазерные маяки могут быть размещены не вблизи звезд, а на межзвездных орбитах — например, в районах, траекториям которых соответствуют аппараты Voyager человечества. Этот метод облегчает отделение сигнала от яркого света звезды и снижает потребность в сложных системах фильтрации.

Почему мы до сих пор их не нашли?

Проблема может заключаться не в отсутствии сигналов, а в недостатках наших методов поиска. Время экспозиции, используемое в настоящее время для наблюдения за небом, длится от нескольких секунд до часов. За столь долгий промежуток времени микросекундные вспышки просто «размываются» и перестают отличаться от фонового шума. Исследователи отмечают, что существующие программы СЭТИ практически «слепы» к микросекундному диапазону космоса.

Для восполнения этого пробела предлагается проект Космик Лигхтусес («Космические маяки»). В рамках проекта предусмотрено использование трех современных технологий:

  • КМОС-матрицы, способные фиксировать сверхкороткие вспышки;
  • дифракционно-рефракционные МОДЭ-линзы, обеспечивающие широкомасштабное наблюдение;
  • современные графические процессоры (GPU) от NVIDIA и других производителей, обрабатывающие большие объемы данных в реальном времени.

По расчетам, даже обычный наземный телескоп диаметром 1 метр способен обнаружить лазерный маяк мощностью 100 МВ с расстояния 72 световых лет. В пределах этого расстояния находится около 3000 близлежащих звездных систем. Если в ходе недельных наблюдений удастся собрать повторяющиеся импульсы, появится возможность научно доказать подлинность сигнала.

Этот проект имеет важное значение не только для поиска инопланетян, но и для астрономии в целом. Изучая микросекундный диапазон, ученые могут открыть неизвестные пока быстрые астрофизические процессы во Вселенной. Даже если искусственные маяки не будут найдены, это исследование значительно обогатит наши знания о космосе.

КосмосАстрономияSETIЛазерТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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