Реал Мадрид близок к завершению трансфера звезды Манчестер Сити Родри

Мадридский Реал Мадрид находится на пороге очередного громкого шага на трансферном рынке. Согласно информации испанского издания Sport, полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри вскоре может стать игроком «королевского клуба». Гранд из Мадрида, остающийся без крупных трофеев на протяжении двух сезонов подряд, определил этот трансфер приоритетной задачей в рамках масштабной перестройки состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Родри долгое время находился под прицелом мадридских скаутов, однако его успешное выступление на чемпионате мира и стабильная игра подтолкнули Флорентино Переса к решительным мерам. В настоящее время переговоры вошли в финальную стадию, и для официального оформления сделки требуются лишь подписи сторон. Сам футболист также хочет вернуться на родину и продолжить карьеру именно в Мадриде, что еще больше повышает вероятность осуществления трансфера.

Стратегический выбор и внутреннее соглашение

Интересно, что трансфер Родри создал для Флорентино Переса и некоторую щекотливую ситуацию. Дело в том, что несколько лет назад футболист был заявлен в качестве главного предвыборного обещания Энрике Рикельме, соперника Переса на президентских выборах. Тем не менее мастерство Родри и та пользу, которую он может принести команде, перевесили все личные разногласия. На данный момент в Вальдебебасе достигнут полный консенсус по поводу этого трансфера.

Главный тренер команды Жозе Моуринью также дал зеленый свет этому трансферу. Наставник видит в Родри единственного кандидата, способного идеально выполнять роль «глубинного плеймейкера» (дип-лйинг плаймакер), которой команде так не хватало в последние годы. Ожидается, что его умение видеть поле и контролировать темп игры полностью изменит игровой стиль Реал Мадрид.

Решающая стадия переговоров

Предстоящая неделя будет иметь решающее значение для Реал Мадрид. Руководство клуба намерено завершить два стратегически важных трансфера, включая сделку по Родри. Хотя его действующий контракт с Манчестер Сити рассчитан до 2027 года, мадридский клуб подготовил финансовое предложение, способное удовлетворить англичан расценки.

Этот трансфер не только усилит состав Реал Мадрид, но и может изменить расстановку сил во всем европейском футболе. Уход такого опорного полузащитника, как Родри, станет серьезной потерей для Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы. В свою очередь, клуб из Мадрида ставит перед собой цель восстановить свой статус гегемона посредством этой покупки.