Борьба за Юлиана Брандта: Лидс Юнайтед и Аякс хотят подписать свободного агента

Бывший полузащитник сборной Германии и Боруссии Дортмунд Юлиан Брандт продолжит карьеру в Англии или Нидерландах. 30-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, стал объектом серьезной борьбы между Лидс Юнайтед и Аяксом. Как сообщает Sky Sports, английский клуб активизировал усилия по подписанию опытного плеймейкера. Об этом сообщает Goal.com сообщает передает.

После истечения контракта с гигантом Бундеслиги Юлиан Брандт стал одним из самых привлекательных свободных вариантов на трансферном рынке. Хотя его период в Дортмунде был успешным, стороны решили прекратить сотрудничество. Теперь футболист должен принять окончательное решение о своем следующем пункте назначения. Несмотря на интерес со стороны клуба с опытом еврокубков, такого как Аякс, сам игрок больше склоняется к английскому футболу.

Серьезное предложение от Лидс Юнайтед

Руководство Лидс Юнайтед положило на стол предложение о трехлетнем контракте для Юлиана Брандта. По информации журналиста Луки Бендони, отец и агент игрока Юрген Брандт в начале этого месяца посетили тренировочную базу клуба Торп-Арч. Они лично ознакомились с инфраструктурой клуба и его будущими проектами. Это свидетельствует о том, насколько серьезно англичане подходят к данному трансферу.

Как известно, Юлиан Брандт перешел из Байера Леверкузен в Боруссию Дортмунд в 2019 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 4 голевые передачи. Также он принимал участие в финале Лиги чемпионов 2024 года против Реала Мадрид. Его опыт на высшем уровне считается крайне важным для усиления состава Лидса.

Вариант с Аяксом и рекорд футболиста

Амстердамский Аякс также не прекращает попыток переманить Брандта. Нидерландский клуб предлагает игроку авторитет на европейской арене и игровой стиль, соответствующий его техническим способностям. Тем не менее, отмечается, что на данном этапе карьеры Брандт предпочитает попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Юлиан Брандт известен как один из самых талантливых игроков в истории Бундеслиги. В 21 год он стал самым молоды игроком, проведшим 100 матчей в высшем дивизионе Германии. Он также является третьим самым молодым игроком в истории, преодолевшим отметку в 300 матчей в Бундеслиге. Такая стабильность и мастерство несомненно повысят атакующий потенциал любой команды.

По информации Goal.com, Лидс Юнайтед прилагает все усилия, чтобы выиграть эту трансферную гонку. Приобретение футболиста такого уровня в статусе свободного агента станет огромным успехом для клуба как с финансовой, так и со спортивной точек зрения. Ожидается, что решение Брандта будет официально объявлено в ближайшие дни.