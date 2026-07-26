Lockheed Martin предоставила кредитную гарантию на 500 млн долларов для УЛА

Американский оборонный и авиационный гигант Lockheed Martin выступил гарантом кредитной линии на сумму до 500 млн долларов в поддержку своей дочерней компании Унитед Лаунч Аллианке (УЛА). Эта финансовая помощь направлена на смягчение экономических трудностей, возникших после приостановки полетов ракет Вулкан Кентаур. Данный шаг имеет критически важное значение для одного из ведущих игроков космической индустрии в текущий сложный период. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), максимальная сумма гарантии, предоставленной Lockheed Martin, составляет полмиллиарда долларов. Для справки: компания УЛА является совместным предприятием, созданным корпорациями Lockheed Martin и Boeing на паритетной основе (50/50). Как пишет издание иксбт.ком, Lockheed оформила это обязательство во втором квартале 2026 года, а его первоначальная стоимость оценивалась в 64 млн долларов.

Основной причиной финансовых трудностей стали технические неполадки, зафиксированные во время последних пусков ракеты Вулкан Кентаур. Во время миссии УССФ-87, состоявшейся в феврале, ракета успешно вывела на орбиту полезную нагрузку Космических сил США, однако в одном из твердотопливных ускорителей была обнаружена аномалия. После этого в качестве меры безопасности все последующие пуски были временно приостановлены.

Технические проблемы и процесс расследования

В настоящее время специалисты УЛА и производителя двигателей Northrop Grumman проводят тщательное расследование для выяснения причин неисправности. Примечательно, что аналогичная проблема наблюдалась и в октябре 2024 года во время второго испытательного полета ракеты Вулкан. Это усилило вероятность системного сбоя и нанесло удар по финансовой стабильности проекта.

Хотя руководство УЛА подтвердило получение кредита при поддержке Lockheed Martin, оно не стало раскрывать все детали соглашения. Планы компании на 2026 год были весьма масштабными: они ставили целью осуществить до 18 запусков ракеты Вулкан в течение года и резко увеличить темпы полетов. Однако после миссии УССФ-87 не было выполнено ни одного старта.

Представители Northrop Grumman заявили, что компоненты ускорителей были доработаны и показали свою эффективность на наземных испытаниях. Тем не менее поставка новых и усовершенствованных двигателей ожидается лишь к концу года. Это свидетельствует о том, что сроки возвращения ракет Вулкан в большую авиацию остаются неопределенными.

Данная ситуация также может повлиять на конкуренцию на мировом космическом рынке. Средства, выделенные Lockheed Martin, позволят УЛА выиграть время для выполнения своих обязательств и устранения технических проблем. Для узбекистанских любителей технологий изменения в подобных глобальных проектах представляют интерес и с точки зрения развития спутников и систем международной связи.