Финеас Фишер: загадочный хакер, поставивший на колени разработчиков шпионского ПО

·77·Технологии
Финеас Фишер: загадочный хакер, поставивший на колени разработчиков шпионского ПО

Хотя в мире кибербезопасности за десятилетия свои имена в историю вписали немало хакеров, ни один из них не привлекал к себе столько общественного внимания, как Финеас Фишер. Спустя десять лет после своей самой громкой атаки Финеас по-прежнему остается одним из самых результативных и неуловимых хакеров. Он известен не просто как киберпреступник, взламывающий системы, а как хактивист, преследующий политические и социальные цели. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Имя Финеас Фишер впервые прозвучало в 2014 году после атаки на компанию Гамма Груп — создателя шпионского ПО ФинФишер. Свой псевдоним хакер взял именно в честь продукта этой компании. Тогда он опубликовал украденные данные, включая шпионские программы, руководства к продуктам и прайс-листы. Хотя Гамма Груп тогда продолжила деятельность, этот инцидент стал предвестником больших перемен в кибермире.

Кризис компании Хакинг Теам

Год спустя Финеас нанес удар по еще более крупной цели — итальянской компании Хакинг Теам. Этот стартап был одной из первых организаций, превративших правительственное шпионское ПО в глобальный бизнес. Хакер похитил с серверов компании более 400 GB данных, включая исходный код, десятки тысяч внутренних электронных писем и секретные контракты.

Эти утечки позволили журналистам разоблачить политические скандалы в таких странах, как Эквадор, Мексика и Панама. Для Хакинг Теам эта атака оказалась катастрофической: спустя годы глава компании Давид Винченцетти был вынужден продать свой бизнес всего за символический 1 евро. Этот инцидент стал серьезным предупреждением для других компаний на рынке шпионского ПО, включая такого гиганта, как израильская НСО Груп.

Финеас Фишер не ограничивался только технологическими компаниями. Он также успешно провел атаки на профсоюз каталонской полиции (Моссос д’Эскуадра) и системы правящей партии Турции. Хакерская операция в Турции была проведена в знак поддержки автономного региона Рожава на севере Сирии. Хакер даже опубликовал 39-минутное видеоруководство о своих методах взлома.

Хактивизм и атаки на финансовые системы

Последней известной крупной операцией хакера стала атака на филиал Кайман Натионал Банк на острове Мэн. О случившемся в 2016 году инциденте он рассказал лишь три года спустя. В одном из интервью Финеас заявлял, что зарабатывает деньги незаконными путями, а эти средства направляет на благотворительность, в частности переводит в Bitcoin для региона Рожава.

  • Разоблачение незаконной деятельности компаний;
  • Попытка восстановления политической и социальной справедливости;
  • Создание специального призового фонда для поощрения других хактивистов.
Личность Финеас Фишер до сих пор остается тайной. Одни исследователи кибербезопасности называют его анархистом, другие сравнивают с современным Робин Гудом. Как бы то ни было, его борьба против крупных корпораций — производителей шпионского ПО оставила неизгладимый след в технологическом мире. Сегодня его воспринимают не просто как хакера, а как символ киберсопротивления.

ХакерКибербезопасностьPhineas FisherHacking TeamFinFisher
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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