Судебный иск между Варнер Брос. Дисковерй и Amazon: конфликт из-за переманивания кадров

·42·Технологии
Судебный иск между Варнер Брос. Дисковерй и Amazon: конфликт из-за переманивания кадров

Между двумя крупными голливудскими гигантами — Варнер Брос. Дисковерй (ВБД) и Amazon — разгорелся серьезный юридический спор. Корпорация Варнер Брос. подала в суд на Amazon, обвинив ее в незаконном переманивании руководящих кадров. Эта ситуация демонстрирует крайнюю степень конкуренции на рынке киноиндустрии и стриминговых сервисов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания Деадлине, в исковом заявлении, поданном Варнер Брос. Дисковерй, Amazon обвиняется в нарушении контрактных обязательств, недобросовестной конкуренции и «пиратском» переманивании сотрудников. В центре конфликта оказалась бывший руководитель маркетингового отдела HBO Max Пиа Барлоу (Пиа Барлов). Она недавно присоединилась к команде Amazon МГМ Студиос, однако ВБД утверждает, что ее действующий контракт все еще имеет юридическую силу.

Сроки контрактов и юридические противоречия

Представители Варнер Брос. заявляют, что трудовой договор с Пиа Барлоу должен был действовать до 31 октября 2027 года. В иске говорится, что Amazon, игнорируя законы штата Калифорния, побуждает сотрудников нарушать действующие соглашения. Также утверждается, что Amazon пообещала перешедшим к ней сотрудникам компенсацию любых юридических последствий и штрафов.

Кроме того, Варнер Брос. привела в пример ситуацию с еще одним высокопоставленным сотрудником — Франческой Орси (Франкеска Орси). Согласно информации, Amazon также пыталась переманить ее в свои ряды, но в итоге госпожа Орси решила остаться в составе ВБД. Ее контракт также был рассчитан до декабря 2027 года.

Последствия в индустрии

Ожидается, что этот судебный процесс возродит давние споры вокруг трудового законодательства в американском штате Калифорния. Дело в том, что законы штата часто поддерживают свободу перемещения сотрудников, однако срочные трудовые договоры (терм емплоймент агриментс) имеют в этом вопросе особый правовой статус. Если Варнер Брос. одержит победу, это станет предупреждением и для других крупных технологических и медиакомпаний.

Пока представители Amazon МГМ Студиос отказались давать официальные комментарии по поводу этих обвинений. Стоит отметить, что Варнер Брос. Дисковерй в настоящее время временно приостановила переговоры о покупке компании Парамунт и сосредоточилась на защите собственных внутренних ресурсов. Эта борьба между такими платформами, как ХБО и Amazon Prime Видео, знакомыми и пользователям из Узбекистана, может в будущем существенно повлиять на качество контента и кадровую политику.

Warner BrosAmazonСудГолливудТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI анонсировала масштабный проект стоимостью 20 миллиардов долларов: детали проекта КамеллиаOpenAI анонсировала масштабный проект стоимостью 20 миллиардов долларов: детали проекта КамеллиаСегодня, 06:51Жертвы гонки искусственного интеллекта: Мондай.ком и другие техногиганты начали массовые сокращенияЖертвы гонки искусственного интеллекта: Мондай.ком и другие техногиганты начали массовые сокращенияСегодня, 06:50Искусственный интеллект обогнал природу в редактировании генов: революция в системе КРИСПРИскусственный интеллект обогнал природу в редактировании генов: революция в системе КРИСПРСегодня, 05:51Lockheed Martin предоставила кредитную гарантию на 500 млн долларов для УЛАLockheed Martin предоставила кредитную гарантию на 500 млн долларов для УЛАСегодня, 03:50Астронавт Artemis 2 призвал NASA изменить план посадки на ЛунуАстронавт Artemis 2 призвал NASA изменить план посадки на ЛунуСегодня, 02:20Финеас Фишер: загадочный хакер, поставивший на колени разработчиков шпионского ПОФинеас Фишер: загадочный хакер, поставивший на колени разработчиков шпионского ПОСегодня, 01:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне