Судебный иск между Варнер Брос. Дисковерй и Amazon: конфликт из-за переманивания кадров

Между двумя крупными голливудскими гигантами — Варнер Брос. Дисковерй (ВБД) и Amazon — разгорелся серьезный юридический спор. Корпорация Варнер Брос. подала в суд на Amazon, обвинив ее в незаконном переманивании руководящих кадров. Эта ситуация демонстрирует крайнюю степень конкуренции на рынке киноиндустрии и стриминговых сервисов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания Деадлине, в исковом заявлении, поданном Варнер Брос. Дисковерй, Amazon обвиняется в нарушении контрактных обязательств, недобросовестной конкуренции и «пиратском» переманивании сотрудников. В центре конфликта оказалась бывший руководитель маркетингового отдела HBO Max Пиа Барлоу (Пиа Барлов). Она недавно присоединилась к команде Amazon МГМ Студиос, однако ВБД утверждает, что ее действующий контракт все еще имеет юридическую силу.

Сроки контрактов и юридические противоречия

Представители Варнер Брос. заявляют, что трудовой договор с Пиа Барлоу должен был действовать до 31 октября 2027 года. В иске говорится, что Amazon, игнорируя законы штата Калифорния, побуждает сотрудников нарушать действующие соглашения. Также утверждается, что Amazon пообещала перешедшим к ней сотрудникам компенсацию любых юридических последствий и штрафов.

Кроме того, Варнер Брос. привела в пример ситуацию с еще одним высокопоставленным сотрудником — Франческой Орси (Франкеска Орси). Согласно информации, Amazon также пыталась переманить ее в свои ряды, но в итоге госпожа Орси решила остаться в составе ВБД. Ее контракт также был рассчитан до декабря 2027 года.

Последствия в индустрии

Ожидается, что этот судебный процесс возродит давние споры вокруг трудового законодательства в американском штате Калифорния. Дело в том, что законы штата часто поддерживают свободу перемещения сотрудников, однако срочные трудовые договоры (терм емплоймент агриментс) имеют в этом вопросе особый правовой статус. Если Варнер Брос. одержит победу, это станет предупреждением и для других крупных технологических и медиакомпаний.

Пока представители Amazon МГМ Студиос отказались давать официальные комментарии по поводу этих обвинений. Стоит отметить, что Варнер Брос. Дисковерй в настоящее время временно приостановила переговоры о покупке компании Парамунт и сосредоточилась на защите собственных внутренних ресурсов. Эта борьба между такими платформами, как ХБО и Amazon Prime Видео, знакомыми и пользователям из Узбекистана, может в будущем существенно повлиять на качество контента и кадровую политику.