Астронавт Artemis 2 призвал NASA изменить план посадки на Луну

·43·Технологии
Астронавт Artemis 2 призвал NASA изменить план посадки на Луну

Пилот миссии NASA Artemis 2 Виктор Гловер призвал американское космическое агентство пересмотреть стратегию возобновления пилотируемых полетов на Луну. По мнению астронавта, вместо того чтобы сразу отправлять первые экипажи к южному полюсу Луны, сначала будет безопаснее и эффективнее совершить посадку в районах, более близких к экватору. Об этом сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на мероприятие NASA Эксплоратион Скиенке Форум. Об этом Иксбт.ком сообщает источник.

Направляя свое предложение руководству NASA, Гловер сосредоточился на минимизации рисков. По его словам, экваториальная часть Луны хорошо изучена в рамках прежней программы Аполло, и условия там гораздо благоприятнее для астронавтов. Если главная цель агентства — как можно скорее вернуться на поверхность Луны, выбор знакомых и освещенных регионов станет более логичным шагом.

Сложности и риски южного полюса

Согласно текущим планам NASA, посадка в рамках миссий Artemis предусмотрена именно на южный полюс. Однако Виктор Гловер подчеркивает, что этот регион имеет свои специфические трудности. В частности, из-за того что Солнце на южном полюсе располагается очень близко к горизонту, образуются глубокие и долгие тени. Это обстоятельство серьезно осложняет не только посадку аппаратов, но и передвижение астронавтов, а также работу техники.

Еще один важный аспект — возможность возвращения экипажа. В текущем проекте планируется использование окололунной гало-орбиты (НРХО), связанной с орбитальной станцией Гатевай. Из-за такой траектории астронавты могут застрять на поверхности Луны до недели в ожидании подходящего момента для возвращения. В экваториальных же регионах возможности для возвращения на Землю в чрезвычайных ситуациях гораздо шире.

Стратегия поэтапного развития

По мнению Гловера, NASA необходимо накопить опыт перед переходом к сложным полярным миссиям. Целесообразно сначала сформировать навыки посадки и выживания в более простых условиях, а уже затем переходить к трудным экспедициям. Такой подход не только гарантирует успех миссии, но и играет ключевую роль в сохранении человеческих жизней.

Стоит отметить, что данное предложение пока является личной позицией астронавта. NASA официально не меняло свои планы и рассматривает южный полюс в качестве основного рубежа для будущих миссий Artemis. Поскольку именно в этом регионе предполагается наличие запасов замерзшей воды, что является жизненно важным источником для будущих долгосрочных баз.

NASAArtemisЛунаКосмосАстронавт
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Илон Маск назвал Марс щитом, спасающим человечество от искусственного интеллекта и пандемийИлон Маск назвал Марс щитом, спасающим человечество от искусственного интеллекта и пандемийСегодня, 09:50OpenAI анонсировала масштабный проект стоимостью 20 миллиардов долларов: детали проекта КамеллиаOpenAI анонсировала масштабный проект стоимостью 20 миллиардов долларов: детали проекта КамеллиаСегодня, 06:51Жертвы гонки искусственного интеллекта: Мондай.ком и другие техногиганты начали массовые сокращенияЖертвы гонки искусственного интеллекта: Мондай.ком и другие техногиганты начали массовые сокращенияСегодня, 06:50Искусственный интеллект обогнал природу в редактировании генов: революция в системе КРИСПРИскусственный интеллект обогнал природу в редактировании генов: революция в системе КРИСПРСегодня, 05:51Lockheed Martin предоставила кредитную гарантию на 500 млн долларов для УЛАLockheed Martin предоставила кредитную гарантию на 500 млн долларов для УЛАСегодня, 03:50Судебный иск между Варнер Брос. Дисковерй и Amazon: конфликт из-за переманивания кадровСудебный иск между Варнер Брос. Дисковерй и Amazon: конфликт из-за переманивания кадровСегодня, 01:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне