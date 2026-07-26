Астронавт Artemis 2 призвал NASA изменить план посадки на Луну

Пилот миссии NASA Artemis 2 Виктор Гловер призвал американское космическое агентство пересмотреть стратегию возобновления пилотируемых полетов на Луну. По мнению астронавта, вместо того чтобы сразу отправлять первые экипажи к южному полюсу Луны, сначала будет безопаснее и эффективнее совершить посадку в районах, более близких к экватору. Об этом сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на мероприятие NASA Эксплоратион Скиенке Форум. Об этом Иксбт.ком сообщает источник.

Направляя свое предложение руководству NASA, Гловер сосредоточился на минимизации рисков. По его словам, экваториальная часть Луны хорошо изучена в рамках прежней программы Аполло, и условия там гораздо благоприятнее для астронавтов. Если главная цель агентства — как можно скорее вернуться на поверхность Луны, выбор знакомых и освещенных регионов станет более логичным шагом.

Сложности и риски южного полюса

Согласно текущим планам NASA, посадка в рамках миссий Artemis предусмотрена именно на южный полюс. Однако Виктор Гловер подчеркивает, что этот регион имеет свои специфические трудности. В частности, из-за того что Солнце на южном полюсе располагается очень близко к горизонту, образуются глубокие и долгие тени. Это обстоятельство серьезно осложняет не только посадку аппаратов, но и передвижение астронавтов, а также работу техники.

Еще один важный аспект — возможность возвращения экипажа. В текущем проекте планируется использование окололунной гало-орбиты (НРХО), связанной с орбитальной станцией Гатевай. Из-за такой траектории астронавты могут застрять на поверхности Луны до недели в ожидании подходящего момента для возвращения. В экваториальных же регионах возможности для возвращения на Землю в чрезвычайных ситуациях гораздо шире.

Стратегия поэтапного развития

По мнению Гловера, NASA необходимо накопить опыт перед переходом к сложным полярным миссиям. Целесообразно сначала сформировать навыки посадки и выживания в более простых условиях, а уже затем переходить к трудным экспедициям. Такой подход не только гарантирует успех миссии, но и играет ключевую роль в сохранении человеческих жизней.

Стоит отметить, что данное предложение пока является личной позицией астронавта. NASA официально не меняло свои планы и рассматривает южный полюс в качестве основного рубежа для будущих миссий Artemis. Поскольку именно в этом регионе предполагается наличие запасов замерзшей воды, что является жизненно важным источником для будущих долгосрочных баз.