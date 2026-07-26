Темиров заработал 100 тысяч долларов: объявлены обладатели бонусов в Абу-Даби...

В Абу-Даби Рамазон Темиров не просто остановил бывшего претендента на титул в первом раунде. Яркий нокаут в исполнении узбекистанского бойца был отдельно отмечен руководством UFC, и он стал обладателем бонуса в 100 тысяч долларов.

На историческом вечере на «Этихад Арене» в главных поединках приняли участие два узбекистанца. Если Богдан Гуськов сражался против бывшего чемпиона Магомеда Анкалаева до пятого раунда, то Темиров техническим нокаутом одолел Стива Эрсега уже в первом раунде, сотворив одну из главных сенсаций вечера.

Темирову хватило одного раунда

В со-главном событии турнира Рамазон Темиров сошелся со Стивом Эрсегом, занимавшим десятую строчку в рейтинге UFC. Австралийский спортсмен являлся опытным соперником, ранее боровшимся за чемпионский пояс.

Однако Темиров с первых же секунд задал высокий темп бою. Он оказывал давление на оппонента и несколько раз выводил его из равновесия мощными ударами. На 4-й минуте 21-й секунде первого раунда рефери остановил поединок, и нашему соотечественнику была присуждена победа техническим нокаутом.

Темиров не стал доверять судьдью судьбу экс-претендента из рейтинга — он дал ответ в октагоне в первом раунде.

Этот результат стал третьей победой узбекистанского спортсмена в UFC. Две из них были добыты досрочно в первом раунде.

Кто получил бонусы в 100 тысяч долларов?

Организаторы турнира после завершения боев объявили лучших участников вечера. Согласно представленной информации, помимо обычного гонорара, каждый обладатель бонуса получит по 100 тысяч долларов.

Номинация Обладатели бонусов Лучший бой вечера Ризван Куниев — Тайрелл Форчун Лучшее выступление вечера Рамазон Темиров Лучшее выступление вечера Вальтер Уокер Каждому спортсмену 100 тысяч долларов

В противостоянии Куниева и Форчуна, признанном «Лучшим боем вечера», российский тяжеловес нокаутировал соперника техническим нокаутом на 1-й минуте 12-й секунде третьего раунда.

А Вальтер Уокер заставил сдаться Томаса Петерсена в первом раунде всего за 1 минуту 32 секунды необычным приемом калф сликер (залом икры). Это его пятая подряд досрочная победа сабмишеном в первом раунде в UFC.

Почему победа Темирова имеет особое значение?

Успех Темирова не ограничивается лишь ярким нокаутом или крупным бонусом. Он победил соперника, входящего в топ-10 UFC и имеющего опыт чемпионских боев.

Эта победа может открыть перед ним следующие возможности:

попадание в рейтинг наилегчайшего веса UFC;

выступление против еще одного представителя топ-10 в следующем бою;

приближение к чемпионской гонке;

улучшение контракта и гонораров в промоушене;

повышение международного авторитета ММА Узбекистана.

Рейтинг не переносит позицию соперника победителю автоматически. Но остановить номер десять в первом раунде — результат, который комиссия рейтинга UFC не сможет оставить без внимания.

Гуськов остался без бонуса, но сражался до последнего раунда

В главном бою турнира Богдан Гуськов вышел в октагон против первого номера рейтинга претендентов Магомеда Анкалаева. Несмотря на то, что представитель Узбекистана принял бой на коротком уведомлении, он довел поединок до пятого раунда.

Анкалаев одержал победу техническим нокаутом после серии ударов на 2-й минуте 41-й секунде заключительного раунда. Гуськов не попал в число обладателей бонусов, но приобрел огромный опыт в своем первом пятираундовом главном бою против бывшего чемпиона.

Настоящая борьба для Темирова только начинается

Триумф в Абу-Даби сделал Рамазона Темирова одним из самых обсуждаемых бойцов дивизиона. Технический нокаут в первом раунде, соперник из топ-10 и бонус в 100 тысяч долларов — все это было добыто за один вечер.

Однако это еще не путевка к чемпионскому бою. В следующем поединке Темиров должен сохранить этот темп против соперника высокого уровня. В Абу-Даби он не постучал в дверь — он вышиб ее ногой. Теперь остается узнать, в какую комнату его впустит UFC.

А по вашему мнению, стоит ли дать Рамазону Темирову соперника из топ-5 в следующем бою? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь новостью о 100-тысячном бонусе с фанатами ММА в Telegram.