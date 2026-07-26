Intel зафиксировала рекордный рост за последние 15 лет: Тревоги за успехом

Гигант полупроводниковой индустрии корпорация Intel объявила неожиданные финансовые результаты по итогам второго квартала 2026 года. Выручка компании выросла на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 16 миллиардов долларов. Это стало самым высоким темпом роста с 2011 года, что вызвало большой резонанс в технологическом мире. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, чистая прибыль компании на каждую акцию составила 0,42 доллара. Это в два раза больше прогнозов аналитиков. Однако, несмотря на столь позитивный отчет, инвесторы продолжают с сомнением смотреть на будущее компании. В результате акции Intel после отчета сначала выросли, а затем начали резкое падение и в течение июля потеряли 28 процентов своей общей стоимости.

Основным драйвером успеха компании стали технологии, предназначенные для искусственного интеллекта и дата-центров (Дата Кентер). Доходы этого подразделения выросли на 59 процентов и превысили 6 миллиардов долларов. Также бизнес по производству процессоров для персональных компьютеров вырос на 13 процентов, а направление контрактного производства чипов (фундрй) увеличилось на 31 процент.

Искусственный интеллект и производственные мощности

Руководство Intel впервые за долгие годы заявило о столкновении с дефицитом продукции в сегменте дата-центров. Это означает, что спрос значительно превышает предложение. В результате программы по сокращению расходов, реализуемой Лип-Бу Таном, и оживления рынка валовая рентабельность компании восстановилась с прошлогодних 3 процентов до 42 процентов.

Компания дает оптимистичные прогнозы и на следующий квартал. Ожидается, что в третьем квартале выручка составит в районе 16-17 миллиардов долларов, что значительно выше ожиданий рынка. Также Intel сообщила о подписании 10 крупных долгосрочных контрактов, что свидетельствует о стабилизации цепочки поставок.

Что беспокоит инвесторов?

Главные сомнения участников рынка связаны с возможностью Intel привлекать крупных клиентов для производства чипов на основе самых современных технологических процессов. Пока единственным крупным публично объявленным клиентом контрактного производства остается Фортинет, однако и она использует относительно старые технологии, а не самые передовые.

Кроме того, поступило предупреждение о том, что в третьем квартале продажи процессоров для ПК могут застопориться из-за дефицита модулей памяти (RAM). По мнению специалистов, будущее акций Intel зависит не от текущей прибыли, а от способности компании конкурировать в сфере контрактного производства чипов (фундрй) с такими гигантами, как NVIDIA или Apple.