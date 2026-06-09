Уничтожение ботнетов Аисуру и Кимволф не остановило ДДоС-атаки

·8·Технологии
Уничтожение ботнетов Аисуру и Кимволф не остановило ДДоС-атаки

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что ликвидация ботнетов Аисуру и Кимволф не принесла ожидаемых долгосрочных результатов. Несмотря на нейтрализацию этих сетей, контролировавших более 3 миллионов устройств, международными правоохранительными органами в конце марта 2026 года, ситуация с ДДоС-атаками в России практически не изменилась. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным аналитического центра СтормВалл, в апреле было зафиксировано снижение активности на 26%, однако в мае произошел резкий рост. Количество атак выросло на 94% по сравнению с мартом, что свидетельствует о быстром восстановлении мощностей киберпреступниками. Хотя общее количество прикладных (Л7) атак сократилось, их пиковая мощность значительно увеличилась.

Хакеры изменили тактику, перейдя к массовым и кратковременным ударам. Количество атак продолжительностью до 15 минут выросло более чем в 30 раз. В мае было зафиксировано 121 крупная атака с отправкой более 100 тысяч запросов в секунду, что является рекордным показателем за последние три месяца. При этом география источников бот-трафика также изменилась.

В настоящее время Филиппины, Вьетнам и Россия вошли в пятерку лидеров по источникам бот-трафика. Количество атак с ИП-адресов Филиппин выросло на 959%, а из Вьетнама — на 750%. По словам основателя СтормВалл Рамиля Хантирова, уничтожение крупных ботнетов нанесло ущерб группировкам, но не смогло помешать хакерам быстро перегруппироваться.

По прогнозам экспертов, в будущем продолжится рост как количества, так и мощности ДДоС-атак. США и Бразилия сохраняют лидерство по источникам атак, что указывает на то, что часть опасной инфраструктуры все еще активна.

КибербезопасностьDDoSБотнетStormWallИнтернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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