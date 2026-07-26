«Заморозка войны и Стамбул 2.0»: Токаев озвучил Путину такое предложение

·96·Мир
«Заморозка войны и Стамбул 2.0»: Токаев озвучил Путину такое предложение

В субботу, 25 июля, в рамках проходившего в Омске Форума межрегионального сотрудничества состоялись важные переговоры между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом России Владимиром Путиным. На встрече Токаев предложил «заморозить» войну в Украине и вернуться к формуле «Стамбул 2.0».

Zamin.уз анализирует детали этих переговоров на высшем уровне и реакцию Кремля.

1. Предложение Токаева: формула «Стамбул 2.0»

Президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время позиции двух сторон крайне противоположны и четкого пути урегулирования конфликта нет. В связи с этим он предложил остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

  • Формула мира: По мнению Токаева, необходимо вернуться к базе первых договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, поскольку там были важные продвижения.

  • Позиция посредничества: Казахстан заявил, что воздержится от роли непосредственного посредника между Россией и Украиной, но продолжит призывать к миру.

  • Политическая гибкость: Токаев особо отметил, что Путин проявил «максимальную дипломатическую гибкость» на переговорах с Дональдом Трампом в Анкоридже (США) в августе 2025 года.

Токаев: «Это не гражданская война, а межгосударственный конфликт»

Из заявления Касым-Жомарта Токаева:

«Мы всегда уважали украинский народ, его культуру и язык. Суть этого конфликта до конца не понятна многим, в том числе и нам. Это межгосударственный конфликт, который служит интересам общих врагов Москвы и Киева. Всё это нужно остановить».

Предложение Токаева и официальная позиция Кремля

Аспекты

Предложение Токаева

Реакция Кремля и Пескова

Статус конфликта

«Заморозка» войны и остановка по линии фронта

Заморозка невозможна

Формат переговоров

Возврат к формуле «Стамбул 2.0»

Киев должен признать условия и цели России

Условие прекращения войны

Достижение договоренностей сторонами

Россия должна достичь своих целей

2. Песков: «Заморозить войну невозможно»

После переговоров пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков озвучил четкую позицию Кремля относительно данного предложения.

  • Цели неизменны: Песков подчеркнул, что из-за нынешней позиции Киева просто заморозить войну не удастся.

  • Условие остановки: «У нас есть главное условие: мы должны достичь своих целей. Они понятны и последовательны. Если Киев примет соответствующие решения, боевые действия могут остановиться хоть сегодня до конца дня», — заявил представитель Кремля.

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Встреча лидеров Казахстана и России в Омске стала одним из важных сигналов в региональной безопасности и глобальной геополитике.

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По вашему мнению, может ли «заморозка» конфликта в Украине и возврат к формуле «Стамбул 2.0» стать реальным решением? Оставляйте свои мысли и соображения в комментариях!

Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинКазахстанДональд ТрампКремль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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