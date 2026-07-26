Бехруз Каримов близок к продолжению карьеры в Швейцарии

Для 18-летнего защитника национальной сборной Узбекистана Бехруза Каримова может начаться новый и важный этап в карьере. Футборист, привлекший внимание европейских клубов после участия в чемпионате мира, находится на пороге подписания контракта со швейцарским «Лугано».

Ожидается, что документы будут оформлены в ближайшие дни

По информации журналиста Нарзуллы Сайдуллаева, защитник «Сурхана» близок к продолжению карьеры в чемпионате Швейцарии.

Основные вопросы по соглашению между сторонами уже улажены, а остальные формальности, как ожидается, завершатся в ближайшее время. После этого Каримов сможет присоединиться к расположению «Лугано».

Пока «Лугано» и «Сурхан» официально не объявляли о возможном трансфере. Поэтому сделка не считается завершенной, пока не подписан контракт.

Чемпионат мира привлек внимание европейских клубов

Бехруз Каримов принял участие в ЧМ-2026 в составе национальной сборной Узбекистана и получил возможность проявить себя на большой футбольной арене.

После мундиаля появились сообщения о том, что к молодому защитнику проявляет интерес ряд европейских клубов. Ранее сообщалось, что за ним также следит французский «Ланс». Теперь же возросла вероятность того, что футболист продолжит карьеру именно в Швейцарии.

18-летний Каримов выступает на правом фланге обороны. Его возраст, скорость и опыт, приобретенный на крупном турнире, могут стать ключевыми факторами интереса со стороны европейских клубов.

Что за клуб «Лугано»?

«Лугано» — один из клубов с долгой историей в швейцарском футболе. Клуб был основан 28 июля 1908 года и выступает в высшем дивизионе страны.

В сезоне 2026/27 команда начала свой путь в Лиге конференций УЕФА со второго квалификационного раунда. На этой стадии швейцарский клуб проводит два матча против косовского «Дукаджини».

Переход в такой клуб может дать Каримову возможность:

адаптироваться к европейскому футболу;

набраться опыта в чемпионате с высоким темпом;

участвовать в матчах еврокубков;

укрепить свои позиции в национальной сборной.

Перед молодым защитником открываются большие возможности

Возможный трансфер Бехруза Каримова может стать знаковым событием и для узбекского футбола. Особенно учитывая, что ранний отъезд 18-летнего футболиста в Европу окажет большое влияние на его дальнейшее развитие.

Однако теперь все зависит от условий контракта, адаптации в новом чемпионате и того, как он проявит себя в борьбе за место в основном составе. Дверь в Европу открывается, но никто не гарантирует место в составе просто так — в этом и заключается самая суровая реальность футбола.

Как вы думаете, сможет ли Бехруз Каримов стать игроком основного состава в «Лугано»?