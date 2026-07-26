Наши боксеры вернулись из Еревана с 4 медалями: Хабибуллаев — чемпион!

Боксеры Узбекистана показали стопроцентный результат на международном турнире в столице Армении. Каждый из четырех наших представителей, отправившихся в Ереван, поднялся на пьедестал почета, а один из них завершил соревнование в статусе чемпиона.

Все четыре участника вернулись с медалями

С 20 по 25 июля в столице Армении Ереване прошел международный турнир по боксу среди взрослых «Ереван Маёр Куп».

Честь Узбекистана на турнире защищали четыре боксера. Примечательно, что все наши спортсмены дошли до финальных стадий и завоевали медали разного достоинства.

Делегация Узбекистана завершила турнир с 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

Турабек Хабибуллаев стал чемпионом в Ереване

Выступавший в весовой категории до 90 кг Турабек Хабибуллаев превзошел всех своих соперников и удостоился золотой медали.

Его победа стала высшим достижением сборной Узбекистана на данном международном турнире.

Шахзод Музаффаров дошел до финала

Участвовавший в весовой категории до 55 кг Шахзод Музаффаров дошел до решающего боя и завоевал серебряную медаль.

Еще два наших боксера завершили соревнование с бронзовыми медалями:

-60 кг: Самандар Олимов — бронзовая медаль;

-70 кг: Икболжон Холдоров — бронзовая медаль.

Кто входил в состав делегации?

В ходе соревнований узбекистанских боксеров возглавлял тренер Нодир Гуломов.

Также на международном турнире работал арбитр из Узбекистана Аслиддин Абдуалимов.

Об этом результате сообщила Федерация бокса Узбекистана.

Как вы думаете, кто из боксеров, завоевавших медали в Ереване, сможет в будущем стать чемпионом и на крупных международных соревнованиях?