Италия снова столкнулась с препятствием в поисках тренера: что ответил Тьяго Мотта?

Сборная Италии по футболу столкнулась с очередным неожиданным отказом в поисках главного тренера. После Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы следующий кандидат федерации — Тьяго Мотта — также не захотел возглавить «скуадру адзурру».

Федерация напрямую связалась с Моттой

По информации Корриере делло Sport, Итальянская федерация футбола рассматривала бывшего главного тренера «Ювентуса» Тьяго Мотту в качестве одного из главных кандидатов на пост рулевого национальной команды.

Руководители федерации, ответственные за спортивное направление, напрямую вышли на специалиста и предложили ему должность главного тренера сборной Италии. Однако Мотта выразил благодарность за предложение и вежливо отклонил его. Точная причина отказа не разглашается.

Итальянская федерация за короткое время не смогла получить положительный ответ как минимум от трех известных тренеров.

После Мотты главный кандидат изменился

Решение Тьяго Мотты заставило федерацию в очередной раз пересмотреть свои планы. По данным итальянской прессы, после этого основное внимание сосредоточилось на Андреа Пирло.

Пирло не входил в число первоначальных выборов руководства федерации. Однако после того, как варианты с Анчелотти, Гвардиолой и Моттой не реализовались, бывший полузащитник стал главным претендентом. Пока его назначение официально не объявлено.

Анчелотти и Гвардиола тоже ответили отказом

Изначально федерация планировала привлечь опытного тренера с большим авторитетом на международной арене.

Основными вариантами были:

Карло Анчелотти — предпочел продолжить выполнение текущих обязательств;

Пеп Гвардиола — не принял предложение из-за желания сделать перерыв в тренерской карьере;

Тьяго Мотта — дал вежливый отказ на обращение федерации.

Факт переговоров с Гвардиолой был подтвержден руководством федерации, однако испанский специалист дал понять, что не готов возглавить сборную Италии.

Почему вариант с Моттой был интересен?

Тьяго Мотта относится к молодому поколению тренеров и известен своим стилем футбола, основанным на контроле мяча, позиционной атаке и командном прессинге.

Его кандидатура могла подойти для долгосрочного обновления сборной Италии. Напомним, что работа Мотты в «Ювентусе» завершилась раньше ожидаемого, и специалист заявлял, что ему не дали достаточно времени для полной реализации запланированного проекта в клубе.

Решающий выбор для Италии

После отказов нескольких известных тренеров Итальянская федерация футбола больше не может затягивать время. Новый наставник должен не только давать результат, но и обновить состав, а также перестроить игровую философию сборной.

Сейчас основное внимание приковано к Андреа Пирло. Но до тех пор, пока не будет принято официальное решение, интрига вокруг главного тренера сборной Италии сохраняется.

По вашему мнению, является ли Пирло правильным выбором для вывода Италии из кризиса, или федерации стоит поискать более опытного тренера?