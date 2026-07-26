Италия снова столкнулась с препятствием в поисках тренера: что ответил Тьяго Мотта?

·52·Спорт
Италия снова столкнулась с препятствием в поисках тренера: что ответил Тьяго Мотта?

Сборная Италии по футболу столкнулась с очередным неожиданным отказом в поисках главного тренера. После Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы следующий кандидат федерации — Тьяго Мотта — также не захотел возглавить «скуадру адзурру».

Федерация напрямую связалась с Моттой

По информации Корриере делло Sport, Итальянская федерация футбола рассматривала бывшего главного тренера «Ювентуса» Тьяго Мотту в качестве одного из главных кандидатов на пост рулевого национальной команды.

Руководители федерации, ответственные за спортивное направление, напрямую вышли на специалиста и предложили ему должность главного тренера сборной Италии. Однако Мотта выразил благодарность за предложение и вежливо отклонил его. Точная причина отказа не разглашается.

Итальянская федерация за короткое время не смогла получить положительный ответ как минимум от трех известных тренеров.

После Мотты главный кандидат изменился

Решение Тьяго Мотты заставило федерацию в очередной раз пересмотреть свои планы. По данным итальянской прессы, после этого основное внимание сосредоточилось на Андреа Пирло.

Пирло не входил в число первоначальных выборов руководства федерации. Однако после того, как варианты с Анчелотти, Гвардиолой и Моттой не реализовались, бывший полузащитник стал главным претендентом. Пока его назначение официально не объявлено.

Анчелотти и Гвардиола тоже ответили отказом

Изначально федерация планировала привлечь опытного тренера с большим авторитетом на международной арене.

Основными вариантами были:

  • Карло Анчелотти — предпочел продолжить выполнение текущих обязательств;

  • Пеп Гвардиола — не принял предложение из-за желания сделать перерыв в тренерской карьере;

  • Тьяго Мотта — дал вежливый отказ на обращение федерации.

Факт переговоров с Гвардиолой был подтвержден руководством федерации, однако испанский специалист дал понять, что не готов возглавить сборную Италии.

Почему вариант с Моттой был интересен?

Тьяго Мотта относится к молодому поколению тренеров и известен своим стилем футбола, основанным на контроле мяча, позиционной атаке и командном прессинге.

Его кандидатура могла подойти для долгосрочного обновления сборной Италии. Напомним, что работа Мотты в «Ювентусе» завершилась раньше ожидаемого, и специалист заявлял, что ему не дали достаточно времени для полной реализации запланированного проекта в клубе.

Решающий выбор для Италии

После отказов нескольких известных тренеров Итальянская федерация футбола больше не может затягивать время. Новый наставник должен не только давать результат, но и обновить состав, а также перестроить игровую философию сборной.

Сейчас основное внимание приковано к Андреа Пирло. Но до тех пор, пока не будет принято официальное решение, интрига вокруг главного тренера сборной Италии сохраняется.

По вашему мнению, является ли Пирло правильным выбором для вывода Италии из кризиса, или федерации стоит поискать более опытного тренера?

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Бехруз Каримов близок к продолжению карьеры в ШвейцарииБехруз Каримов близок к продолжению карьеры в ШвейцарииСегодня, 05:33Моуринью принял жесткое решение по судьбе ВинисиусаМоуринью принял жесткое решение по судьбе ВинисиусаСегодня, 05:23Наши боксеры вернулись из Еревана с 4 медалями: Хабибуллаев — чемпион!Наши боксеры вернулись из Еревана с 4 медалями: Хабибуллаев — чемпион!Сегодня, 05:18Ювентус ищет вратаря: главная цель туринцев — голкипер ПСЖЮвентус ищет вратаря: главная цель туринцев — голкипер ПСЖСегодня, 02:35Открытие чемпионата мира Возинья пополнил состав чилийского гигантаОткрытие чемпионата мира Возинья пополнил состав чилийского гигантаСегодня, 01:37Борьба за Юлиана Брандта: Лидс Юнайтед и Аякс хотят подписать свободного агентаБорьба за Юлиана Брандта: Лидс Юнайтед и Аякс хотят подписать свободного агентаСегодня, 01:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость