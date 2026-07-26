Моуринью принял жесткое решение по судьбе Винисиуса

К Винисиусу Жуниору, будущее которого в «Реале» остается неопределенным, проявляют интерес английские гранды. Однако новый главный тренер мадридцев Жозе Моуринью выдвинул руководству клуба жесткое требование относительно бразильской звезды.

Моуринью не хочет отпускать Винисиуса

По данным Те Телеграф, Жозе Моуринью выступил против ухода Винисиуса Жуниора из «Реала» в летнее трансферное окно.

Португальский специалист сообщил руководству клуба, что хочет сохранить ключевых игроков команды. Моуринью видит в Винисиусе важную часть своих планов на следующий сезон.

Позиция тренера ясна: Винисиус не должен выставляться на продажу.

Пока нет информации о начале официальных переговоров между «Реалом» и заинтересованными клубами. Но утверждается, что желание «Арсенала» заполучить бразильского нападающего серьезно.

«Арсенал» планирует звездный трансфер

По сообщениям английской прессы, «Арсенал» рассматривает Винисиуса как одного из главных кандидатов на усиление линии атаки.

Лондонцы запросили предварительную информацию по трансферу игрока. Однако эта потенциальная сделка пока находится на начальной стадии, и полноценных переговоров между клубами не проводилось.

В то же время в ранних сообщениях говорилось, что «Ливерпуль» также следит за ситуацией вокруг контракта Винисиуса. Тем не менее, на данный момент наиболее серьезный интерес проявляет именно «Арсенал».

Вопрос контракта подгоняет «Реал»

Действующий контракт Винисиуса Жуниора с мадридцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Отсутствие окончательной договоренности на переговорах по новому соглашению увеличивает количество вопросов вокруг будущего футболиста.

Если стороны не продлят контракт, бразильский игрок может покинуть клуб летом 2027 года в статусе свободного агента. В связи с этим перед руководством «Реала» стоит сложный выбор:

заключить новый долгосрочный контракт;

продать игрока летом 2026 года за крупную сумму;

или принять требование Моуринью и сохранить его в команде еще на один сезон.

Однако позиция нового главного тренера может изменить трансферные планы клуба.

Какова рыночная стоимость Винисиуса?

26-летний Винисиус Жуниор перешел в состав «Реала» летом 2018 года из бразильского «Фламенго».

Портал Трансфермаркт в обновлении от 5 июня 2026 года оценил рыночную стоимость игрока в 140 миллионов евро. Его действующий контракт действует до лета 2027 года.

Бразильский нападающий стал одним из ведущих игроков в составе мадридцев и завоевал с клубом крупные трофеи. Поэтому его возможный трансфер может стать одной из самых дорогих сделок на летнем рынке.

Моуринью вернулся в «Реал» с большими планами

11 июня 2026 года «Реал» официально объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером. С португальским специалистом заключен контракт до 30 июня 2029 года, и он приступил к работе в команде с 13 июля.

Сообщается, что Моуринью планирует строить свой новый проект вокруг таких ключевых звезд, как Винисиус, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Поэтому запрет на уход бразильского футболиста расценивается не просто как трансферное решение, а как стратегия тренера на предстоящий сезон.

Теперь главный вопрос заключается в одном: сможет ли «Реал» договориться с Винисиусом о новом контракте или будущее футболиста снова превратится в крупный трансферный скандал?