Siri и Apple Intelligence: чего ждать от персонального помощника

После двух лет ожидания и судебных разбирательств на сумму 250 миллионов долларов Apple представила обновленную версию своего голосового помощника Siri. Новинки, показанные на конференции WWDC, работают не только на устройствах iPhone и Mac, но и в гарнитуре Apple Vision Pro. Компания подчеркивает, что аппаратное обеспечение разработано специально для системы Apple Intelligence. Хотя многие пользователи все еще скептически относятся к точности данных, предоставляемых LLM (большими языковыми моделями), демонстрационные версии от Apple показали, что искусственный интеллект может полностью изменить свою роль в повседневной жизни. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Новая Siri — это не просто инструмент для ответов на вопросы, она стремится стать «вторым мозгом» пользователя. Она может автоматически вносить время обеда, согласованное с другом через iMessage, в календарь, напоминать о покупке лекарств, когда вы проходите мимо аптеки, или уведомлять о важных непрочитанных электронных письмах. Как было показано на мероприятии WWDC, Siri за секунды нашла информацию о том, какие сладости любит дочь пользователя, в переписке месячной давности. Это огромный шаг в понимании личного контекста пользователя.

Siri теперь также знает, что происходит на вашем экране. Например, если вы увидите красивое фото сада в социальной сети Instagram, достаточно спросить у помощника, где находится это место. Система может анализировать данные в приложениях Apple, таких как iMessage, Notes, Calendar и Mail. Пока не совсем ясно, как будет происходить интеграция со сторонними приложениями, но Apple открывает новые возможности для разработчиков.

Конфиденциальность всегда была приоритетом для Apple. В то время как многие инструменты искусственного интеллекта отправляют личные данные в облако, Apple Intelligence выполняет большую часть операций непосредственно на устройстве (on-device). Для более сложных задач была разработана технология Private Cloud Compute (PCC). Этот метод гарантирует, что даже сама компания Apple не сможет видеть данные пользователей при их обработке в облаке. Для обеспечения безопасности Apple объявила награду в 1 миллион долларов для хакеров, которые найдут уязвимости в этой системе.