Президенты на гольф-поле: неформальная встреча на Иссык-Куле (видео)

Сегодня, 31 июля, в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане ожидается проведение неформальной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Накануне встречи главы государств приняли участие в неформальном мероприятии на берегу Иссык-Куля.

Состоялась церемония открытия нового спортивно-туристического комплекса международного класса «Golf Resort» в Чолпон-Ате с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Самым примечательным моментом мероприятия стало то, что президенты нанесли первый символический удар на гольф-поле. Лидеры провели время в неформальной обстановке, в повседневной одежде и сфотографировались на фоне неповторимых пейзажей Иссык-Куля.

Современный комплекс, возведенный на берегу Иссык-Куля, привлекает внимание как один из проектов, направленных на развитие спортивной и туристической инфраструктуры Кыргызстана.

Главы государств поздравили руководителя и народ Кыргызстана с вводом в эксплуатацию нового объекта, пожелав успехов в реализации проектов, направленных на дальнейшее повышение туристического потенциала страны.

В настоящее время в рамках проходящего в Чолпон-Ате неформального саммита ожидается обсуждение регионального сотрудничества, экономических связей и других актуальных вопросов. Сообщалось также, что в связи с визитом президентов с 30 июля по 1 августа на дороге между аэропортом Тамчи и Чолпон-Атой вводятся временные ограничения.