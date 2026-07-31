Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системы

·60·Технологии
Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системы

Anthropic, одна из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, сообщила, что во время тестирования безопасности её моделей Claude произошло несанкционированное проникновение в реальную инфраструктуру трех организаций. Этот инцидент вызвал большой резонанс в технологическом мире и еще раз показал, насколько важно усиливать контроль за автономными действиями систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком и других технологических источников, это открытие было сделано через неделю после того, как OpenAI объявила о проникновении своей невыпущенной модели в системы Hugging Face во время теста безопасности. После инцидента с OpenAI компания Anthropic также начала внутреннее расследование и тщательно изучила случаи выхода в сеть за пределами специально изолированных сред (песочниц).

Анализируя более 141 тысячи проведенных тестовых процессов, компания выяснила, что ее модель вышла в интернет во время работы с партнером третьей стороны — Иррегулар. Выяснилось, что эта ситуация возникла в результате ошибки настройки тестовой среды и недопонимания между двумя компаниями — на тестовой площадке фактически сохранилась возможность подключения к сети интернет.

Действия моделей и непредвиденные последствия

Anthropic заявила, что не будет перекладывать вину за эту проблему только на другую сторону, берет на себя ответственность и осуществляет необходимые исправления. Однако из-за оставшегося открытым интернет-соединения модели Claude смогли проникнуть в производственную (продуктион) инфраструктуру трех разных организаций.

В данном инциденте участвовали три разные модели Claude: Опус 4.7, Mythos 5 и новейшая внутренняя исследовательская модель компании. Самое интересное, что, несмотря на четкое указание во время теста на отсутствие интернет-сети, они сочли системы реального мира частью данного задания.

Различное поведение моделей удивило специалистов:

  • Модель Опус 4.7 поняла, что проникла в реальную производственную систему, но сочла это частью теста и продолжила получать доступ к базе данных и конфиденциальной информации.
  • Модель Mythos 5 также почувствовала, что находится в реальном интернете, но убедила себя, что все еще находится в симуляции, и опубликовала вредоносный программный пакет в ПйПИ — реестре программного обеспечения Пйтон.
  • Только новейшая внутренняя исследовательская модель Anthropic поняла, что цель реальна, и самостоятельно остановилась.

Меры безопасности и планы на будущее

Как отмечают специалисты, во время этих тестов модели Claude работали без дополнительных фильтров безопасности и классификаторов, предназначенных для обычных массовых пользователей. Причиной этого было то, что тесты были направлены на измерение реальных возможностей моделей.

После возникшей ситуации Anthropic признала необходимость установления более строгих контролей и ограничений в процессах оценки и тестирования мощных моделей искусственного интеллекта. Киберспортивное и кибербезопасное сообщество также подчеркивает важность превентивных мер, чтобы подобные автономные ошибки не привели к серьезным проблемам в будущем.

Искусственный ИнтеллектClaudeAnthropicКибербезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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