Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогу

Популярная платформа Reddit во втором квартале значительно превзошла прогнозы аналитиков по финансовым показателям, однако изменения в поисковых системах и влияние искусственного интеллекта встревожили инвесторов. Согласно данным иксбт.ком и других источников, несмотря на позитивную финансовую отчётность, стоимость акций компании на торгах после закрытия биржи упала более чем на 10 процентов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Общая выручка компании выросла на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 805 миллионов долларов. Чистая прибыль также увеличилась на 183 процента и достигла 253 миллионов долларов. Эти результаты превзошли все ожидания экспертов Валл Стрит, а прогноз по доходам на следующий квартал составил от 860 до 870 миллионов долларов.

Изменения в поисковых системах и риски искусственного интеллекта

Обычно такие позитивные финансовые прогнозы должны были стать причиной роста ценных бумаг компании. Однако резкое падение акций было вызвано тем, что генеральный директор Стив Хаффман в отдельном письме акционерам отметил нестабильность поискового трафика. По его словам, в течение квартала реферальный поисковый трафик носил изменчивый характер, хотя общее состояние коммерческого бизнеса оставалось прочным.

Бурное развитие технологий искусственного интеллекта коренным образом меняет ландшафт поисковых систем. Предполагается, что внедрение ИИ-генерируемых кратких сводок и ответов такими гигантами, как Google, отнимает долю пользователей у таких платформ, как Reddit. Инвесторы опасаются, что именно этот фактор в будущем негативно скажется на трафике платформы.

Партнерство с Google и небольшое снижение числа пользователей

Напомним, что в 2024 году Reddit подписал крупное соглашение с Google о предоставлении своего контента для обучения моделей искусственного интеллекта. Однако в связи с тем, что новые подходы поискового гиганта создают конкуренцию в привлечении аудитории, руководство платформы выразило сомнения относительно продления этого партнерства в будущем.

Еще одним аспектом, вызывающим беспокойство инвесторов, является активность пользователей. Несмотря на рост числа пользователей в глобальном масштабе, на рынке США наблюдалось небольшое снижение количества ежедневно активных пользователей — этот показатель сократился с 53,5 миллиона в первом квартале до 53,2 миллиона человек.

Во время презентации финансовой отчетности в четверг аналитики задали руководству ряд острых вопросов относительно влияния искусственного интеллекта на аудиторию. Специалисты подчеркнули, что по мере перехода поисковых систем на искусственный интеллект становится сложнее конвертировать незарегистрированных читателей в пользователей, и поинтересовались, продолжится ли политика лицензирования данных в следующем году.