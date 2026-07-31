Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогу

·47·Технологии
Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогу

Популярная платформа Reddit во втором квартале значительно превзошла прогнозы аналитиков по финансовым показателям, однако изменения в поисковых системах и влияние искусственного интеллекта встревожили инвесторов. Согласно данным иксбт.ком и других источников, несмотря на позитивную финансовую отчётность, стоимость акций компании на торгах после закрытия биржи упала более чем на 10 процентов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Общая выручка компании выросла на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 805 миллионов долларов. Чистая прибыль также увеличилась на 183 процента и достигла 253 миллионов долларов. Эти результаты превзошли все ожидания экспертов Валл Стрит, а прогноз по доходам на следующий квартал составил от 860 до 870 миллионов долларов.

Изменения в поисковых системах и риски искусственного интеллекта

Обычно такие позитивные финансовые прогнозы должны были стать причиной роста ценных бумаг компании. Однако резкое падение акций было вызвано тем, что генеральный директор Стив Хаффман в отдельном письме акционерам отметил нестабильность поискового трафика. По его словам, в течение квартала реферальный поисковый трафик носил изменчивый характер, хотя общее состояние коммерческого бизнеса оставалось прочным.

Бурное развитие технологий искусственного интеллекта коренным образом меняет ландшафт поисковых систем. Предполагается, что внедрение ИИ-генерируемых кратких сводок и ответов такими гигантами, как Google, отнимает долю пользователей у таких платформ, как Reddit. Инвесторы опасаются, что именно этот фактор в будущем негативно скажется на трафике платформы.

Партнерство с Google и небольшое снижение числа пользователей

Напомним, что в 2024 году Reddit подписал крупное соглашение с Google о предоставлении своего контента для обучения моделей искусственного интеллекта. Однако в связи с тем, что новые подходы поискового гиганта создают конкуренцию в привлечении аудитории, руководство платформы выразило сомнения относительно продления этого партнерства в будущем.

Еще одним аспектом, вызывающим беспокойство инвесторов, является активность пользователей. Несмотря на рост числа пользователей в глобальном масштабе, на рынке США наблюдалось небольшое снижение количества ежедневно активных пользователей — этот показатель сократился с 53,5 миллиона в первом квартале до 53,2 миллиона человек.

Во время презентации финансовой отчетности в четверг аналитики задали руководству ряд острых вопросов относительно влияния искусственного интеллекта на аудиторию. Специалисты подчеркнули, что по мере перехода поисковых систем на искусственный интеллект становится сложнее конвертировать незарегистрированных читателей в пользователей, и поинтересовались, продолжится ли политика лицензирования данных в следующем году.

RedditИскусственный интеллектТехнологииGoogleФинансы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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