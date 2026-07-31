Фонд Леопольда Ашенбреннера продал биржевые активы

·119·Технологии
Фонд Леопольда Ашенбреннера продал биржевые активы

Хедж-фонд Ситуатионал Аваренесс, основанный известным исследователем в области AI и бывшим сотрудником OpenAI Леопольдом Ашенбреннером, после резких убытков за последние месяцы продал основную часть своего портфеля публичных акций компании Китадел под управлением Кена Гриффина. Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, эта ситуация стала серьезным испытанием для молодого финансиста, добившегося громкого успеха за короткое время. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает технологический портал.

Родившийся в Германии 25-летний Леопольд Ашенбреннер до открытия фонда не имел опыта биржевой торговли. Он завоевал популярность благодаря своим инвестиционным тезисам о том, что для масштабирования AI необходимо стремительно развивать полупроводники, вычислительные мощности, память и энергетическую инфраструктуру. Он присоединился к команде OpenAI в 2023 году, но спустя год был уволен за несанкционированное разглашение внутренних данных. После этого Ашенбреннер основал собственный хедж-фонд.

Как пишет Финанкиал Тимес, дела фонда шли отлично, и по итогам июня он принес 439% доходности. По данным КНБК, объем активов под управлением фонда до начала спада достиг пика в 45 миллиардов долларов. Однако на рынке наблюдался резкий спад из-за публичных инвесторов, опасавшихся, что инвестиции в инфраструктуру AI не принесут ожидаемой отдачи в ближайшем будущем.

Продажа активов и влияние на рынок

По данным Bloomberg, в число наиболее пострадавших акций, удерживаемых фондом, вошли производители чипов памяти СК Хйникс и СанДиск, разработчик чистой энергетики Bloom Energy, а также Небиус Груп. Все они за последний месяц обвалились более чем на 30%. Стратегия хедж-фонда по покупке акций за счет заемных средств еще больше увеличила убытки.

После того как Китадел выкупила большую часть этих активов, общие активы Ситуатионал Аваренесс сократились примерно до 10 миллиардов долларов. Подобные шаги со стороны компании Кена Гриффина предпринимались и ранее, Китадел известна своей готовностью скупать привлекательные активы игроков, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Гриффин, как и Ашенбреннер, надеется на восстановление сектора и имеет возможность набраться терпения.

Акции Anthropic и будущие перспективы

Однако, как сообщают различные источники, Ситуатионал Аваренесс не продал свои инвестиции в частные компании, включая долю в Anthropic. В настоящее время эта доля оценивается в 5 миллиардов долларов. В ходе раунда Сериес Х, проведенного в мае, оценка Anthropic оказалась высокой, и ожидается, что в октябре компания выйдет на биржу.

По мнению экспертов, потенциальный доход от продажи этих акций может помочь покрыть убытки хедж-фонда на публичном рынке. Тот факт, что в число ранних инвесторов фонда Ашенбреннера вошли Джане Стрит, основатели Stripe и руководители Meta, обеспечивает сохранение высокого интереса к его дальнейшим действиям.

Situational AwarenessLeopold AschenbrennerOpenAICitadelAnthropic
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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