Apple резко увеличила запасы из-за дефицита памяти

·42·Технологии
Apple резко увеличила запасы из-за дефицита памяти

Интенсивное развитие технологий искусственного интеллекта и резкий рост спроса на аппаратное обеспечение создают серьезные проблемы на мировом технологическом рынке. По данным иксбт.ком, компания Apple сталкивается с беспрецедентным удорожанием памяти, что влияет на себестоимость производства ее устройств. Ожидается, что эта ситуация может привести к серьезным сбоям в цепочке поставок в будущем. Об этом сообщает сообщает Techcrunch.ком.

По итогам последнего финансового отчета Apple зафиксировала положительные показатели, объявив его самым сильным июньским кварталом в своей истории. В частности, продажи iPhone и компьютеров Мак показали результаты выше ожиданий, выросши по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 и 29 процентов соответственно. Однако, несмотря на такие успехи, руководство выражает обеспокоенность по поводу усиления дефицита памяти, получившего название РАМагеддон.

Проблемы в цепочке поставок и производство

Главная проблема компании заключается в обеспечении гарантированных поставок передовых узлов памяти, используемых в чипах Apple Силикон, которые питают процессоры А-Сериес и М-Сериес в устройствах iPhone и Мак. В настоящее время, когда высокий спрос сохраняется, а гибкость цепочки поставок ограничена, ожидается, что дефицит значительно усиливит свое негативное влияние.

Чтобы предотвратить возможный кризис, Apple отказалась от своей традиционной стратегии. Обычно стремящаяся поддерживать минимальный объем продукции на складах, на этот раз компания сформировала запасы на сумму 11,1 миллиарда долларов. Для сравнения, в сентябре прошлого года этот показатель составлял 5,7 миллиарда долларов, что свидетельствует практически о двукратном увеличении запасов.

Рост цен и реакция рынка

Такие условия жесткого дефицита неизбежно отразились и на покупателях. В прошлом месяце компания приняла решение вынужденно повысить цены на устройства Мак и iPad. Кроме того, другие крупные технологические гиганты, такие как Meta, Samsung, Microsoft и Sony, также были вынуждены поднять цены на свою продукцию.

На следующий квартал Apple прогнозирует рост выручки в пределах от 9 до 11 процентов. При этом в течение последних нескольких кварталов этот показатель стабильно держался на уровне около 16 процентов в 12-месячном исчислении. Замедление финансового прогресса встревожило инвесторов, и после закрытия торгов акции Apple упали в цене на 6 процентов.

Новый руководитель, который в сентябре перейдет с должности старшего вице-президента по аппаратному инжинирингу на пост генерального директора, может столкнуться со сложным периодом. Тем не менее специалисты подчеркивают, żе эта проблема касается не только Apple, но и является испытанием для всей индустрии.

AppleRAMageddonТехнологииiPhoneБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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