Кадровые перестановки в руководстве Lucid Моторс: Эмад Длала покинул компанию

·0·Технологии
Кадровые перестановки в руководстве Lucid Моторс: Эмад Длала покинул компанию

Высокопоставленный сотрудник производителя электромобилей Lucid Моторс Эмад Длала покинул свой пост после того, как управление компанией перешло к новому генеральному директору Сильвио Наполи. Длала проработал в компании более десяти лет и недавно был назначен главой отдела инженерии и цифровых технологий. Его уход стал первым крупным кадровым изменением при новом CEO Сильвио Наполи, назначенном в апреле. Об этом сообщает портал Techcrunch.ком.

Представители Lucid Моторс подтвердили уход Длалы в заявлении для TechCrunch, объяснив этот процесс трансформацией компании, направленной на ускорение инноваций и укрепление исполнительской дисциплины. Теперь вице-президент по автомобильной инженерии Вивек Атталури и вице-президент по программному обеспечению Марк Солсона Паломар будут отчитываться напрямую Сильвио Наполи.

В последние месяцы компания переживает серьезные изменения. В феврале Lucid Моторс сократила 12% своей рабочей силы. Кроме того, долгое время велись поиски нового руководителя на смену Питеру Роулинсону, который неожиданно ушел в начале 2025 года. Бывший главный инженер Эрик Бах подал в суд на компанию, обвинив ее в незаконном увольнении, однако в настоящее время это дело находится на стадии арбитражного разбирательства.

Уход Длалы пришелся на важный для Lucid Моторс период. В ближайшие месяцы компания готовится представить свою первую массовую и доступную модель Cosmos. Ожидается, что этот электромобиль стоимостью менее 50 000 долларов позволит компании, принадлежащей инвесторам из Саудовской Аравии, занять значительную долю рынка.

Кроме того, эти электромобили нового поколения являются ключевой частью соглашения между Lucid Моторс и Uber о поставках роботакси. Компания планирует разработку беспилотных моделей Гравитй СУВ на базе технологий Нуро, и ожидается, что первые автомобили без водителя появятся на улицах Сан-Франциско до конца этого года.

Lucid MotorsЭлектромобильSilvio NapoliТехнологииРоботакси
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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