Новая эра на рынке смартфонов: аренда вместо покупки становится трендом

На рынке смартфонов основным полем конкуренции постепенно становится не технические характеристики устройства, а способ его предложения. По данным иксбт.ком, на фоне роста цен на флагманские гаджеты такие гиганты, как Apple и Samsung, начали предлагать пользователям лизинг, подписку и программы гарантированного обратного выкупа вместо прямой покупки. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время потребители сохраняют свои смартфоны дольше, чем раньше. Удорожание памяти и других комплектующих, а также незначительные изменения в новых моделях обеспечивают более длительную актуальность старых устройств. В результате производители сталкиваются с трудностями при продаже новых устройств.

Глобальные тенденции и новый цикл обмена

По прогнозам аналитической компании Кунтерпоинт Ресеарч, к 2026 году глобальный период замены смартфонов увеличится в среднем до 4 лет. В 2025 году этот показатель составлял 3,5 года. Данные ИДК показывают, что в США владельцы премиальных смартфонов используют свои устройства в среднем 42 месяца.

Данная ситуация послужила толчком к внедрению новых финансовых механизмов для поддержки вторичного рынка. В частности, Apple совместно с Кларна запустила в США программу Apple Упграде, позволяющую брать в аренду iPhone, Мак, iPad или Apple Watch за ежемесячную плату. Samsung также предлагает систему финансирования и гарантированного обратного выкупа в Индии через программу Galaxy Форевер.

Всегда ли лизинг выгоден?

По мнению экспертов, такие программы играют важную роль в поддержании активности вторичного рынка. Аналитик Креативе Стратегиес Макс Вайнбах отмечает, что лизинг и гарантированный обратный выкуп обеспечивают попадание устройств на вторичный рынок в ликвидном состоянии.

Однако не все потребители одинаково выигрывают от этой модели:

Для пользователей, которые обновляют телефон раз в 3, 4 или 5 лет, покупка устройства за наличные напрямую является гораздо более экономичной.

А для тех, кто привык использовать последние модели каждый год или раз в два года, стоимость аренды в итоге может себя оправдать.

По словам финансового аналитика ЛендингТри Мэтта Шульца, подобные программы обновления на основе аренды могут предложить финансово выгодные условия особенно для покупателей, которые часто меняют версии с дорогой памятью.