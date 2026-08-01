Брайан Мбемо: Манчестер Юнайтед всегда нацелен на самые высокие вершины

·35·Спорт
Брайан Мбемо: Манчестер Юнайтед всегда нацелен на самые высокие вершины

Являющийся одним из ведущих клубов Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед начал демонстрировать свои серьезные намерения в преддверии нового сезона. В очередном предсезонном товарищеском матче, прошедшем в Стокгольме, команда под руководством Майкла Кэррика обыграла испанский клуб Атлетико Мадрид со счетом 2:1 и завоевала Кубок Snapdragon. Как сообщает Goal.com, в этой встрече ставший новой звездой команды Брайан Мбемо оформил дубль, забив два мяча в ворота соперника и обеспечив победу своей команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Новый тактический подход и успех в центре

Традиционно известный как вингер, 26-летний Брайан Мбемо действовал в этой встрече на позиции центрального нападающего, в очередной раз доказав свой статус универсального игрока. Главный тренер Майкл Кэррик оставил Джошуа Зиркзее в запасе, сделав ставку на скорость Мбемо и его стремление играть непосредственно вперед. В результате футболист чувствовал себя очень свободно в центре поля и создал серьезную угрозу для обороны соперника.

В атакующей линии Мбемо активно помогали талантливый Шей Лиси, действовавший под 10-м номером, и вернувшийся на правый фланг Амад. Перешедший из клуба Брентфорд за 71 миллион фунтов стерлингов Мбемо в своем дебютном сезоне провел 34 матча во всех турнирах и сумел забить 12 голов. Его взаимопонимание с молодыми игроками на поле еще больше повышает атакующий потенциал команды.

Высокие амбиции в чемпионате

Быстрый прогресс Манчестер Юнайтед, завершившего прошлый сезон Премьер-лиги под руководством Майкла Кэррика на третьем месте, для некоторых мог стать неожиданностью. Однако Брайан Мбемо особо подчеркнул, что не удивлен успехом команды, так как клуб всегда борется за самые крупные трофеи. По его словам, футболисты выкладываются на поле по максимуму, и высоких результатов удается достигать благодаря упорному труду.

«Я не удивлен этим результатом, потому что это великий клуб, и мы всегда ставим перед собой грандиозные цели», — подчеркнул нападающий. По его мнению, команда выходит на поле в каждом матче только ради победы и упорно работает на тренировках, тщательно готовясь к новому сезону.

Старт Премьер-лиги близок

Подобные положительные результаты и качественная игра накануне старта нового сезона вселяют большие надежды в болельщиков команды. Способность Мбемо играть на разных позициях и тактические идеи главного тренера придают Манчестер Юнайтед конкурентоспособность. Свой первый официальный матч в новом сезоне Премьер-лиги команда проведет 22 августа на выезде против клуба Халл Сити, и это противостояние станет настоящей проверкой готовности.

Манчестер ЮнайтедБрайан МбемоПремьер-лигаМайкл КэррикФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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