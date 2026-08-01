Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?

Абдукодир Ҳусанов в первом матче «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески действовал уверенно и вошел в число лучших игроков команды по статистической оценке. Портал Флашскоре оценил игру узбекистанского защитника против «Интера» в 7,2 балла.

Ҳусанов провел на поле весь матч, попробовал свои силы на двух позициях в обороне и даже был близок к тому, чтобы забить победный гол. Неудача в серии пенальти никак серьезно не повлияла на его стабильную игру в основное время.

Ҳусанов вошел в число лучших игроков «Сити»

Портал Флашскоре, оценивающий действия игроков на поле на основе статистических показателей, поставил Абдукодиру Ҳусанову 7,2 балла.

С этим результатом узбекистанский футболист наряду с бразильским вингером Савио зафиксировал пятую по высоте оценку в составе «Манчестер Сити».

Высшие оценки среди футболистов манкунианского клуба распределились следующим образом:

Футболист Оценка Антуан Семеньо 8,0 Дивин Мубама 7,5 Нико Гонсалес 7,5 Витор Рейс 7,5 Абдуқодир Ҳусанов 7,2 Савио 7,2

Статистическая оценка в товарищеских матчах не является официальным заключением тренеров. Тем не менее, она позволяет в цифрах оценить единоборства футболиста, передачи, действия в защите и общую активность в игре.

В этом плане попадание Ҳусанова в топ-5 лучших результатов команды показывает, что он оставил достойное впечатление в первом испытании под руководством Марески.

90 минут и две разные роли

Абдуқодир Ҳусанов вышел в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка. Помимо него, в составе «Манчестер Сити» полный матч отыграли только вратарь Джанлуиджи Доннарумма и Рико Льюис. В протоколах матча зафиксировано, что Ҳусанов вышел в основе и не был заменен.

В первом тайме он действовал в центре защиты вместе с Йошко Гвардиолом. После перерыва из-за множества изменений в составе Ҳусанов был переведен на позицию правого защитника.

Это решение было направлено на проверку способности узбекистанского игрока выполнять несколько задач одновременно:

останавливать быстрых фланговых нападающих соперника;

начинать атаки из глубины при владении мячом;

закрывать свободную зону при подключениях Рико Льюиса вперед;

возвращаться в центр обороны в зависимости от ситуации.

То, что Ҳусанов отыграл 90 минут на двух разных позициях в предсезонном матче, означает, что Мареска подверг серьезной проверке его физическую форму и тактическую гибкость.

Ҳусанов мог забить победный гол

Узбекистанский защитник не ограничился действиями только у своей штрафной площади. При удобных возможностях он подключался вперед и присоединялся к атакам команды.

Во втором тайме Ҳусанов принял участие в одном из самых опасных моментов у ворот «Интера». Отскочивший мяч прилетел к нему, и защитник в неудобном положении нанес удар в касание. Когда мяч летел в сторону ворот, защитник соперника вынес его с линии.

Этот эпизод показал, что Ҳусанов вполне мог стать автором победного гола. Он также продемонстрировал, что в системе Марески защитникам поручено не просто оставаться на задней линии, но и при благоприятной возможности подключаться к атаке.

В концовке встречи узбекистанский футболист получил желтую карточку за фол. В некоторых протоколах предупреждение указано на 82-й минуте, а в других — на 83-й.

Почему Семеньо получил самую высокую оценку?

Флашскоре признал Антуана Семеньо лучшим игроком «Манчестер Сити» с оценкой 8,0 балла.

Ганский нападающий очень активно действовал на левом фланге в первом тайме. Он регулярно оказывал давление на защитников «Интера» и внес непосредственный вклад в единственный гол «Сити».

В первой четверти матча Семеньо ушел от соперника на левом фланге и прострелил мяч к воротам. Дивин Мубама ударом с близкого расстояния открыл счет.

«Интер» ответил спустя шесть минут. Федерико Димарко выполнил навес с фланга, и Бенжамен Павар направил мяч в сетку, сравняв счет. Первый гол в разных протоколах указан на 13-й или 14-й минуте, а гол Павара — на 19-й или 20-й.

Во втором тайме «Сити» владел преимуществом

После перерыва Энцо Мареска кардинально изменил состав. На поле вышли такие футболисты, как Нико Гонсалес, Виктор Рейс, Райан Айт-Нури, Райан Макайду и Макс Аллейн.

Свежие силы добавили игре «Манчестер Сити» скорости и подвижности. Манкунианцы стали больше контролировать мяч, вынудив соперника прижаться к собственной штрафной.

Особенно опасно выглядели:

взаимодействие Савио и Райана Макайду на фланге;

действия Нико Гонсалеса в центре поля;

подключения Айт-Нури к атакам;

проходы Витора Рейса вперед.

Удары Витора Рейса и Райана Макайду пришлись в перекладину ворот. И хотя «Интер» провел последние минуты под давлением, в основном времени счет удержать удалось.

Затмила ли ошибка в пенальти всю игру?

После завершения основного времени со счетом 1:1 победитель определялся в серии пенальти.

Для «Манчестер Сити» серия сложилась неудачно. Райан Айт-Нури не смог реализовать первый удар. Ҳусанов подошел к мячу вторым в составе команды, но его удар пришелся в штангу.

Затем пенальти в исполнении Нико Гонсалеса отразил вратарь «Интера». У «Сити» свой удар реализовал лишь Клаудио Эчеверри. А итальянский клуб победил в серии со счетом 3:1.

Промах в серии пенальти стал неприятным завершением вечера для Ҳусанова. Тем не менее, оценивать 90-минутную игру футболиста лишь по одному удару в такой ситуации было бы неправильно.

В основном времени он:

не допустил серьезных ошибок;

выполнил две разные оборонительные роли;

помогал команде выходить из обороны через пас;

подключался к атакам;

был близок к голу;

провел на поле весь матч.

Оценка Флашскоре в 7,2 балла также показывает, что, несмотря на неудачу в пенальти, его общие действия были оценены положительно.

Какая черта Ҳусанова может понравиться Мареске?

Энцо Мареска использует стиль, основанный на контроле мяча и требующий частых перемещений и смен позиций между игроками. В такой системе защитник не ограничивается лишь остановкой нападающего соперника.

От него требуется:

уверенно действовать с мячом; отдавать точные передачи под давлением; уметь играть на нескольких позициях; идти вперед при атаках команды; быстро возвращаться на свою позицию при потере мяча.

То, что Ҳусанов отыграл полный матч как в центре, так и на правом фланге обороны, может сделать его полезным игроком для Марески.

В особенности, если в новом сезоне вопрос с правым защитником не будет решен до конца, тренер вполне может использовать узбекистанского футболиста на этой позиции. На данный момент это аналитический вывод, основанный на тактических решениях в матче.

Каково главное достижение Ҳусанова?

Первый матч «Манчестер Сити» при Мареске завершился поражением по пенальти. Однако для Абдукодира Ҳусанова эта встреча принесла и важные положительные сигналы.

Он отыграл 90 минут, выполнил различные тактические задачи нового тренера и вошел в число лучших игроков команды по статистической оценке.

Ошибка в серии пенальти может быстро забыться. А для тренерского штаба важнее будут надежность футболиста по ходу матча, его тактическая дисциплина и способность действовать на нескольких позициях.

Теперь главный вопрос звучит так: сможет ли Ҳусанов завоевать доверие Марески и в последующих матчах, закрепив за собой место в стартовом составе «Манчестер Сити»? Оставляйте свои мнения в комментариях!