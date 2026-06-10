Samsung Galaxy S27 впервые появился в сети

·0·Технологии
Samsung Galaxy S27 впервые появился в сети

Будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S27 впервые появился в базе данных ГСМА. Это первое официальное подтверждение существования устройства от авторитетного источника. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В документах модель указана под каталожным номером СМ-С952У. Согласно традиционной системе маркировки Samsung, это означает, что версия предназначена для американского рынка и привязана к оператору связи.

Технические характеристики устройства пока не раскрыты полностью, однако, по слухам, Galaxy S27 может получить экран производства китайской компании БОЭ и платформу Exynos 2600. В то же время предполагается, что модель Galaxy S27 Ultra будет оснащена чипом Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro.

Также сообщается, что Samsung готовит обновленную систему камер для Galaxy S27, но радикальных изменений в этом направлении не ожидается. Если компания будет следовать своему традиционному графику обновления флагманов, презентация серии Galaxy S27 состоится в феврале 2027 года.

SamsungGalaxy S27СмартфонТехнологииAndroid
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Компания Avalanche создала настольный термоядерный реакторКомпания Avalanche создала настольный термоядерный реакторСегодня, 12:29Бывшие сотрудники SpaceX хотят обеспечить ИИ солнечной энергиейБывшие сотрудники SpaceX хотят обеспечить ИИ солнечной энергиейСегодня, 12:24ASML раскритиковала план Европы по достижению независимости в сфере полупроводниковASML раскритиковала план Европы по достижению независимости в сфере полупроводниковСегодня, 12:21Google представила технологию Gemini 3.5 Ливе ТранслатеGoogle представила технологию Gemini 3.5 Ливе ТранслатеСегодня, 11:59Лучший не только для Tesla, но и для всей отрасли: Илон Маск похвалил чип AI6Лучший не только для Tesla, но и для всей отрасли: Илон Маск похвалил чип AI6Сегодня, 11:24Смартфоны Huawei Мате 80 захватили рынок и обошли AppleСмартфоны Huawei Мате 80 захватили рынок и обошли AppleСегодня, 11:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус