Samsung Galaxy S27 впервые появился в сети

Будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S27 впервые появился в базе данных ГСМА. Это первое официальное подтверждение существования устройства от авторитетного источника. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В документах модель указана под каталожным номером СМ-С952У. Согласно традиционной системе маркировки Samsung, это означает, что версия предназначена для американского рынка и привязана к оператору связи.

Технические характеристики устройства пока не раскрыты полностью, однако, по слухам, Galaxy S27 может получить экран производства китайской компании БОЭ и платформу Exynos 2600. В то же время предполагается, что модель Galaxy S27 Ultra будет оснащена чипом Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro.

Также сообщается, что Samsung готовит обновленную систему камер для Galaxy S27, но радикальных изменений в этом направлении не ожидается. Если компания будет следовать своему традиционному графику обновления флагманов, презентация серии Galaxy S27 состоится в феврале 2027 года.