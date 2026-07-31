Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаров

Начало работу первое в мире специализированное созвездие спутников, предназначенное для обнаружения лесных пожаров на ранней стадии до их масштабного распространения. Как сообщает издание иксбт.ком, первые три аппарата орбитальной группировки под названием ФиреСат, созданные компании Муон Спаке, успешно прошли испытания. Ожидается, что новая система станет важным шагом в оперативном локализовании и предотвращении пожаров до того, как они примут катастрофический характер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что данный проект реализован компанией Муон Спаке в сотрудничестве с некоммерческой организацией Эарт Фире Аллианке (ЭФА) и при поддержке Google. В рамках этих работ выведенный на орбиту прототип под названием Протофлигхт в течение года собрал более миллиона мультиспектральных изображений, на практике доказав свою высокую эффективность. В частности, это тестовое устройство успешно обнаружило небольшой очаг возгорания в штате Орегон (США), который остался незамеченным другими системами наблюдения.

Технические возможности и искусственный интеллект

Первые спутники проекта ФиреСат созданы на платформе Кондор-М, предназначенной для низких околоземных орбит. Каждый аппарат оснащен передовой мультиспектральной инфракрасной камерой, работающей одновременно в шести диапазонах. Это позволяет обнаруживать небольшие источники тепла площадью примерно 1,5 квадратных метра, а также видеть возгорания сквозь облака и дым. Кроме того, за счет анализа различных типов данных был значительно снижен уровень ложных срабатываний.

Спутники используют платформу Муон Хало для обработки данных непосредственно в процессе наблюдения. В систему интегрированы элементы ИИ, разработанные при участии Google, алгоритмы которого сопоставляют вновь полученные снимки с тысячами предыдущих изображений региона. С учетом погодных условий и других важных параметров определяется, является ли обнаруженная тепловая аномалия реальным пожаром, после чего оповещаются службы.

Планы на будущее и экологическое значение

В настоящее время три аппарата ФиреСат способны фотографировать регионы с высоким риском пожаров дважды в день. В дальнейшем Эарт Фире Аллианке и Муон Спаке планируют расширить эту группировку ровно до 50 спутников. После полного ввода системы в эксплуатацию появится возможность мониторинга любой точки Земли каждые 20 минут. К 2029 году предусмотрено осуществление мониторинга наиболее уязвимых регионов каждый час.

Как отмечают специалисты, создание подобных технологий связано с тем, что лесные пожары приобретают всё большие масштабы, длятся дольше и становятся более интенсивными. По данным Национального межведомственного пожарного центра США (Натионал Интерагенкй Фире Кентер), в первые месяцы текущего года в стране произошло тысячи пожаров, от которых пострадали миллионы гектаров территорий. Новая сеть спутников позволит вовремя выявлять небольшие очаги, оперативно направлять спасательные службы и минимизировать ущерб, наносимый природе.