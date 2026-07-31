Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПО

Несмотря на резкий рост масштабов поиска ошибок и уязвимостей в программном коде с помощью инструментов искусственного интеллекта, эта ситуация не привела к усилению волны кибератак. Согласно данным иксбт.ком, анализ, проведенный компанией ВулнЧек, показал, что лишь 1,4 процента (14 штук) из 1 061 уязвимости, выявленной при участии искусственного интеллекта, были использованы реальными злоумышленниками. Данный показатель не отличается от статистики традиционных ошибок, найденных другими методами. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В последнее время темпы фиксации недочетов в программном обеспечении ускорились до беспрецедентного уровня. Национальная база данных уязвимостей США (Натионал Вулнерабилитй Датабасе, НВД) зарегистрировала 45 207 программных уязвимостей в период с 1 января по 27 июля 2026 года. Этот показатель практически равен рекордном годовому результату 2025 года. Если текущий темп сохранится, к концу года этот показатель может оказаться вдвое выше прошлогоднего.

Рост уязвимостей в крупных технологических компаниях

Ведущие технологические гиганты также активизировали работу по устранению ошибок в своей продукции. Компания Microsoft закрыла рекордное количество проблем — 622, отдельно подчеркнув, что инструменты искусственного интеллекта сыграли важную роль в их обнаружении. А компания Oracle в своем июльском обновлении устранила 1 449 уязвимостей, хотя за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 309.

Тем не менее, анализ ВулнЧек подтверждает, что увеличение общего числа ошибок не приводит к пропорциональному росту количества атак. Хотя в первой половине 2026 года число записей КВЭ выросло на 45 процентов, доля уязвимостей, задействованных в реальных кибератаках, увеличилась всего на 10 процентов. В целом доля КВЭ, используемых киберпреступниками, снизилась и составила 1,4 процента.

Проект Anthropic и успехи разработчиков

Исследователи также изучили результаты проекта Глассвинг с применением системы Claude компании Anthropic. Хотя в мае было объявлено об обнаружении Claude более 23 тысяч потенциальных проблем, лишь очень небольшой их части были присвоены идентификаторы КВЭ, и только 1 уязвимость подтвердилась в реальных атаках. По мнению специалистов, показатели роста свидетельствуют не о расширении возможностей хакеров, а о том, что программисты сами эффективнее ищут ошибки в своем программном обеспечении.

Своевременно обнаруженные и закрытые производителями уязвимости предотвращают их попадание в руки киберпреступников. Однако риски не исчезли полностью. Среднее время от публикации уязвимости до ее первого злоумышленного использования сократилось со 120 дней в 2025 году до 80 дней в первой половине 2026 года.

Искусственный интеллект сам становится мишенью атак

В рассматриваемом периоде уязвимости начали выявлять и в самих системах искусственного интеллекта. По данным ВулнЧек, в системах искусственного интеллекта было найдено 28 известных уязвимостей, 10 из которых были использованы преступниками. Например, через ошибки в платформе ЛангФлов фиксировались случаи доступа к учетным данным сервисов OpenAI и Claude. Несмотря на это, пока доказано, что искусственный интеллект не принес ожидаемого превосходства для кибератак, а напротив, сильно помогает разработчикам заранее устранять ошибки.