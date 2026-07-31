BYD получила новый патент на твердотельные батареи

·23·Авто
BYD получила новый патент на твердотельные батареи

Китайская компания BYD подала официальную патентную заявку на сложную композитную катодную структуру, относящуюся к технологии твердотельных аккумуляторов. Согласно данным Китайского национального управления интеллектуальной собственности (КНИПА), это важное нововведение было официально опубликовано 28 июля текущего года и может положить начало новому этапу в индустрии электромобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В патентной заявке за номером КН202510126712.6 (номер публикации КН122474592А) описывается инновационная конструкция, гармонично объединяющая два типа передовых материалов — галогенидные и сульфидные электролитные компоненты. Хотя данная разработка пока не имеет планов массового производства или точных коммерческих сроков на автомобильном рынке, она оценивается как серьезный шаг на пути технологического прогресса.

Технические решения и конструктивные особенности

Согласно документам, новый катодный композитный материал, разработанный специалистами BYD, включает в себя электролитные частицы двух разных размеров. В частности, в системе совместно применяются галогенидные электролиты с более мелкими частицами и сульфидные электролиты с более крупными частицами.

Эти специфические компоненты соединяются с активным материалом катода, образуя единую композитную электродную структуру. Такой подход направлен на решение одной из самых сложных инженерных задач в сфере твердотельных аккумуляторов.

Проблема межфазной стабильности

Одним из главных препятствий в создании твердотельных батарей является поддержание стабильной связи между твердыми материалами в процессе многократных циклов зарядки и разрядки. Взаимодействие компонентов батареи играет решающую роль в обеспечении долговечности.

Как ранее заявлял главный научный сотрудник группы компаний BYD Лянь Юбо, межфазная стабильность между твердыми телами считается одним из основных технических барьеров на пути к серийному производству. Специалист охарактеризовал текущее состояние этой технологии как этап решения проблем.

Хотя компания пока не предоставила точной информации о сроках применения батарей нового типа на серийных транспортных средствах или датах их выхода на рынок, патентная заявка показывает, что BYD продолжает активные исследования в этом направлении.

BYDТвердотельная батареяЭлектромобильАвтомобильные технологииИнновации
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

BMW сокращает персонал и доверяет «мозг» машин компании QualcommBMW сокращает персонал и доверяет «мозг» машин компании QualcommСегодня, 00:55Росатом продемонстрировал новые электромобили на универсальной платформе ВойтРосатом продемонстрировал новые электромобили на универсальной платформе ВойтВчера, 22:53Производство кроссовера Тенет Т4 прекращеноПроизводство кроссовера Тенет Т4 прекращеноВчера, 17:22Первый водородный поезд в России начнет курсировать в 2027 годуПервый водородный поезд в России начнет курсировать в 2027 годуВчера, 16:24Женщины в гонке Ле-Ман: история и современные достиженияЖенщины в гонке Ле-Ман: история и современные достиженияВчера, 16:20BMW остановила проект конкурента G-Class на фоне расходов и давления в КитаеBMW остановила проект конкурента G-Class на фоне расходов и давления в КитаеВчера, 15:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач