BYD получила новый патент на твердотельные батареи

Китайская компания BYD подала официальную патентную заявку на сложную композитную катодную структуру, относящуюся к технологии твердотельных аккумуляторов. Согласно данным Китайского национального управления интеллектуальной собственности (КНИПА), это важное нововведение было официально опубликовано 28 июля текущего года и может положить начало новому этапу в индустрии электромобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В патентной заявке за номером КН202510126712.6 (номер публикации КН122474592А) описывается инновационная конструкция, гармонично объединяющая два типа передовых материалов — галогенидные и сульфидные электролитные компоненты. Хотя данная разработка пока не имеет планов массового производства или точных коммерческих сроков на автомобильном рынке, она оценивается как серьезный шаг на пути технологического прогресса.

Технические решения и конструктивные особенности

Согласно документам, новый катодный композитный материал, разработанный специалистами BYD, включает в себя электролитные частицы двух разных размеров. В частности, в системе совместно применяются галогенидные электролиты с более мелкими частицами и сульфидные электролиты с более крупными частицами.

Эти специфические компоненты соединяются с активным материалом катода, образуя единую композитную электродную структуру. Такой подход направлен на решение одной из самых сложных инженерных задач в сфере твердотельных аккумуляторов.

Проблема межфазной стабильности

Одним из главных препятствий в создании твердотельных батарей является поддержание стабильной связи между твердыми материалами в процессе многократных циклов зарядки и разрядки. Взаимодействие компонентов батареи играет решающую роль в обеспечении долговечности.

Как ранее заявлял главный научный сотрудник группы компаний BYD Лянь Юбо, межфазная стабильность между твердыми телами считается одним из основных технических барьеров на пути к серийному производству. Специалист охарактеризовал текущее состояние этой технологии как этап решения проблем.

Хотя компания пока не предоставила точной информации о сроках применения батарей нового типа на серийных транспортных средствах или датах их выхода на рынок, патентная заявка показывает, что BYD продолжает активные исследования в этом направлении.