В приложении Yandex Погода появились стикеры для реакции на погоду

В мобильном приложении Yandex Погода запущена новая система, позволяющая выражать коллективные эмоции по поводу погодных условий. Теперь на главном экране отображается самый популярный стикер, отправленный большинством пользователей в городе. Эта функция помогает с первого взгляда понять, как люди воспринимают текущую погоду. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для отслеживания реакций в режиме реального времени создан специальный «поток» стикеров. Чтобы поделиться своим настроением, пользователю достаточно нажать на текущий стикер на главном экране, выбрать подходящий из набора и отправить его. Количество стикеров, отправляемых одним человеком, не ограничено.

Кроме того, в приложении доступна специальная карта, на которой можно сравнить настроение жителей разных регионов по отношению к погоде. В настоящее время эта функция работает в 30 городах, однако в будущем ожидается расширение этого списка.

В наборе представлены различные забавные реакции для дождливых или аллергенных дней, включая «голубя в резиновых сапогах» или стикеры, указывающие на пыль. Это обновление способствует повышению интерактивности между пользователями.