Hisense представила двухэкранный Э-Инк смартфон после четырехлетнего перерыва

·112·Технологии
Hisense представила двухэкранный Э-Инк смартфон после четырехлетнего перерыва

Компания Hisense начала прием предварительных заказов на новую линейку смартфонов серии А10 с экраном на базе технологии электронных чернил. Как сообщает иксбт.ком, это новое устройство благодаря своему уникальному дизайну и специализированному Э-Инк дисплею для чтения книг становится одним из самых необычных гаджетов на рынке, завершая четырехлетний перерыв бренда в данном направлении. Об этом сообщает сообщает иксбт.ком.

Сообщается, что в новую линейку вошли модели А10 Pro и А10 Ultra. Их официальная презентация и старт продаж намечены на 28 число текущего месяца. Устройства будут предложены пользователям в различных конфигурациях памяти: в частности, покупатели смогут выбрать версии с 8 GB оперативной и 128 или 256 GB постоянной памяти, а также продвинутую модификацию, оснащенную 12 GB RAM и 512 GB флеш-памяти.

Уникальные возможности дисплея

Главной особенностью этой серии является 6,13-дюймовый Э-Инк дисплей, специально предназначенный для чтения текста, работы с документами и создания заметок. Такие экраны не только снижают нагрузку на глаза, но и делают чтение текста очень удобным даже под прямыми солнечными лучами.

При этом модель Hisense А10 Ultra дополнительно оснащена съемным цветным ЛКД-экраном с магнитным креплением на задней панели. Эта дополнительная панель позволяет пользователям просматривать изображения, комиксы и другой различный мультимедийный контент. В более компактной версии А10 Pro предусмотрены магнитные крепления и специальные контакты для будущего подключения такого аксессуара.

Технические возможности и искусственный интеллект

Смартфоны оснащены современным 4-нанометровым восьмиядерным процессором Qualcomm ККМ6690 и работают на новейшей операционной системе Android 16. Кроме того, для удобства пользователей в устройствах интегрирован помощник с искусственным интеллектом Лобстер Смарт Воике AI.

В число возможностей устройства входят 48-мегапиксельная основная камера, модуль NFC, инфракрасный порт, функция записи звонков, клонирование приложений и технология магнитной беспроводной зарядки. Напомним, последним смартфоном Hisense с Э-Инк экраном была модель А9, представленная четыре года назад — в 2022 году.

HisenseСмартфонE-InkТехнологииAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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