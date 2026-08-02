Покрашенный в синий цвет ежик погиб после недельной борьбы за жизнь

В Великобритании жестокое обращение с животными в очередной раз шокировало общественность. Ежик, найденный с телом, практически полностью покрытым синей и желтой краской, был доставлен в центр спасения в тяжелом состоянии и, несмотря на это, скончался спустя несколько дней.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Айдон близ английского города Лидс. Местная жительница заметила в своем дворе ежа странного вида и сразу же обратилась в службу спасения. Животное назвали Хоней (Ханни), и специалисты приступили к его лечению.

По словам руководителя центра спасения Дайан Кук, тело ежа, за исключением мордочки, животика и лапок, было практически полностью покрыто толстым слоем краски. Поскольку краска не растворялась в воде, ее пришлось счищать с каждой иголки по отдельности.

Специалисты отмечают, что краска образовала настолько плотный слой, что иголки ежа склеились. Это ограничило его возможность свободно передвигаться и сворачиваться в клубок для защиты.

Кроме того, у животного наблюдались серьезные проблемы с дыханием. Ветеринары предположили, что это могло быть вызвано токсичными испарениями краски или химическими веществами, попавшими в организм при попытках ее очистить.

По некоторым предположениям, неизвестные могли покрасить ежа, чтобы сделать его похожим на популярного персонажа Соник (Соника) или под цвета местного футбольного клуба. Однако эта информация официально не подтверждена.

Спустя неделю служба спасения сообщила, что Ханни не смогла выдержать борьбу за жизнь и погибла.

«Я глубоко опечалена этой новостью. Я никак не могу понять, как некоторые люди могут так жестоко обращаться с живыми существами», — сказала руководитель центра спасения Дайан Кук.

По факту происшествия полиция задержала двух мужчин и двух подростков по подозрению в намеренном причинении страданий защищенному животному. В настоящее время расследование инцидента продолжается.