Boeing завершила испытания самолетов Boeing 737 MAX 7 и MAX 10

·73·Технологии
Boeing завершила испытания самолетов Boeing 737 MAX 7 и MAX 10

Компания Boeing, являющаяся одним из лидеров авиационной индустрии, официально объявила об успешном завершении программы сертификационных испытаний для своих новейших воздушных судов Boeing 737 MAX 7 и Boeing 737 MAX 10. Этот важный этап означает успешное преодоление крупнейшего технического препятствия на пути получения официальных сертификатов от Федерального управления гражданской авиации США (ФАА), хотя процесс финальной сертификации еще не полностью завершен. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Масштаб испытательного процесса и основные этапы

По данным Иксбт.ком, самая крупная и масштабная программа испытаний была реализована для модели Boeing 737 MAX 10. Этот самолет с помощью трех опытных машин успешно выполнил 976 сертификационных полетов общей продолжительностью более 2060 часов. Кроме того, лайнер прошел около 1040 часов наземных испытаний.

В ходе тестов специалисты тщательно проверили работу противообледенительной системы двигателей, усовершенствованной системы определения угла атаки, а также эффективность торможения на мокрой взлетно-посадочной полосе. Наряду с этим были изучены характеристики шасси и выполнены испытания по прекращению полета на максимальной скорости. В качестве завершающего этапа программы была проверена слышимость систем салона, включая аварийные сигналы и системы информирования пассажиров.

Оформление документов и планы на будущее

Представители Boeing отмечают, что теперь компании предстоит проанализировать результаты испытаний, завершить процедуры оценки безопасности и передать финальный пакет документов в ведомство ФАА. Интересно, что свой последний сертификационный полет Boeing 737 MAX 10 выполнил под управлением летчика-испытателя Дэна Менгела — именно этот пилот четыре года назад впервые поднял данный самолет в небо.

По информации компании, модель Boeing 737 MAX 7 опережает график подготовки документов и на данный момент уже завершила примерно 95 процентов материалов, необходимых для сертификации. Сохраняя прежний график, производитель планирует получить сертификаты ФАА до конца 2026 года, а первые поставки намечены на 2027 год.

Версии 737 MAX нового поколения долго ждут крупные заказчики компании Boeing. В частности, авиакомпания Сутвест Аирлинес планирует получить самолеты MAX 7, в то время как United Airlines и Делта Air Линес входят в число основных перевозчиков, ожидающих удлиненную версию MAX 10. Более того, все изменения, подтвержденные в ходе испытаний, включая обновленные противообледенительные системы для двигателей, будут внедрены не только на новые самолеты, но и на все эксплуатирующиеся в настоящее время лайнеры семейства 737 MAX.

BoeingАвиацияСамолетFAAТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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