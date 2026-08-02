Сильный взрыв в ресторане в Москве: есть погибшие и пострадавшие

Вечером 2 августа в ресторане, расположенном на Кудринской площади в центре Москвы, произошел сильный взрыв. По данным Главного управления МВД России, взрыв прогремел в 20:10 по местному времени.

«В результате взрыва, по предварительным данным, погибли 3 человека, 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщили в московской полиции.

В Следственном комитете заявили, что число погибших и пострадавших уточняется. После взрыва столичный Департамент транспорта объявил о перекрытии движения на улицах у Кудринской площади.

Что известно?

Причина взрыва пока официально не названа.

Количество погибших и пострадавших уточняется официальными ведомствами.

Движение в центре Москвы полностью перекрыто.

В официальном заявлении говорится: «В настоящее время ведутся следственные действия по установлению причин и последствий взрыва».

Это происшествие на Кудринской площади встревожило жителей и гостей Москвы. Вся официальная информация о происшествии будет обновляться.

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