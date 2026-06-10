Конфликт на 175 млн долларов между Унитед Аирлинес и Rolls-Royce

·0·Технологии
Конфликт на 175 млн долларов между Унитед Аирлинес и Rolls-Royce

Между одной из крупнейших авиакомпаний мира Унитед Аирлинес и британским производителем авиадвигателей Rolls-Royce нарастает конфликт. Глава Унитед Аирлинес Скотт Кирби подверг Rolls-Royce резкой критике, заявив, что компания получает заказы не благодаря качеству продукции, а из-за отсутствия конкуренции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

На ежегодной конференции Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА AGM 2026) в Рио-де-Жанейро Кирби остановился на ситуации вокруг Аирбус А350. Сегодня все самолеты этого семейства оснащаются исключительно двигателями Rolls-Royce Трент КсВБ, что лишает авиакомпании возможности выбора другого поставщика. По словам Кирби, такая зависимость создает серьезные риски для перевозчиков.

За этими резкими заявлениями стоит многомиллионный финансовый спор. Несколько лет назад Унитед Аирлинес решила отказаться от ранее заказанных самолетов Аирбус А350-900 в пользу расширения парка Boeing 787. После этого авиакомпания потребовала вернуть аванс в размере 175 миллионов долларов, выплаченный за двигатели.

Сторона Унитед Аирлинес утверждает, что британская компания не выполнила договорные обязательства. Rolls-Royce не согласна с этим и подала встречный иск, требуя исполнения условий соглашения и возмещения убытков. Ожидается, что исход этого судебного процесса будет иметь важное значение для всей авиационной отрасли.

Напомним, что двигатели Трент КсВБ и ранее подвергались критике. В частности, глава Эмирейтс Тим Кларк заявлял о низкой долговечности этих двигателей в условиях песчаного и пыльного климата Ближнего Востока, отметив, что не будет покупать самолеты Аирбус А350-1000, пока Rolls-Royce не решит проблему.

United AirlinesRolls-RoyceAirbus A350АвиацияКонтракт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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