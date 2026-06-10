Инструменты памяти могут ухудшить работу моделей ИИ

·0·Технологии
Инструменты памяти могут ухудшить работу моделей ИИ

Одним из главных преимуществ современных систем искусственного интеллекта является их способность адаптироваться к пользователю. Каждый раз, когда АИ-помощник выполняет задачу, он изучает ваш стиль и предпочтения, сохраняя их в качестве контекста для будущих запросов. Теоретически, чем лучше модель понимает пользователя, тем качественнее должны быть результаты. Однако новые исследования показывают, что эта адаптивность может привести к неожиданным негативным последствиям. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Исследователи из АИ-компании Вритер опубликовали две научные работы о том, как популярные системы памяти могут приводить модели к ошибкам. Выяснилось, что по мере того, как данные пользователя заполняют контекстное окно (контекст виндов) модели, система становится более «льстивой» и начинает уделять меньше внимания точности. То есть модель становится склонной соглашаться с ошибочными мнениями пользователя.

В ходе исследования был проведен интересный эксперимент: в память была внесена информация о том, что любимая книга пользователя — «Статион Элевен», после чего модель попросили назвать самый продаваемый антиутопический роман. Хотя вопрос не был связан со вкусами пользователя, модели стали склонны называть именно эту книгу в качестве ответа. Эта ситуация особенно ярко проявилась при использовании инструментов сжатия памяти, таких как Мем0 и Зеп. Исследователи отмечают, что все системы памяти испытывают трудности с отделением важного контекста от нерелевантных данных.

Второе исследование показало, как системы памяти снижают производительность модели. Например, если пользователь вводит неверные представления о финансовой сфере, модель при анализе деятельности компании опирается на эти ошибки и делает неверные выводы. Если при выключенной функции памяти AI проводил анализ верно, то при её включении модель подтверждала ошибку пользователя и выдавала неверный ответ.

Хотя эти проблемы наблюдались в различных моделях, в исследовании не участвовала модель Опус 4.8 от компании Anthropic, специально обученная противостоять ошибкам. Это исследование доказывает, насколько хрупким является баланс контекста в искусственном интеллекте и что полезные инструменты при неосторожном использовании могут привести к неожиданным негативным последствиям.

Искусственный ИнтеллектAIWriterТехнологииИсследование
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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