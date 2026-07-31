Intel впервые за последние 40 лет выдала лицензию на архитектуру кс86

Известный технологический гигант Intel предпринял один из самых неожиданных шагов за последние десятилетия в своей истории, предоставив стартапу под названием РосаикЛабс право на использование процессоров семейства Atom. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, данное соглашение свидетельствует о серьезном повороте в стратегии компании, поскольку Intel в последний раз отказывалась от практики лицензирования своей архитектуры кс86 сторонним компаниям еще в конце 80-х годов прошлого века. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно источнику, в рамках заключенной сделки РосаикЛабс получает прямой доступ к РТЛ-коду (Регистер Трансфер Левел), используемому на этапе проектирования микросхем. Это позволит молодому стартапу создавать собственные уникальные однокристальные системы (СоК) на базе высокопроизводительных и энергоэффективных ядер кс86 от Intel. Как отмечают специалисты, выпускаемые в будущем такие центральные процессоры могут производиться не только на мощностях Intel Фундрй, но и на заводах третьих сторон.

Стратегический поворот и новые возможности

В конце прошлого века Intel, опасаясь рыночной конкуренции, практически полностью прекратила передачу своих процессоров другим компаниям. Нынешний же контракт расценивается как новая попытка открыть источники дохода и шире внедрить технологии, сохранив при этом доминирование на рынке архитектуры кс86. Тем не менее, стороны пока не сделали официальных заявлений по этому поводу.

Стало известно, что стартап РосаикЛабс был зарегистрирован в мае текущего года, и его возглавляет опытный венчурный инвестор Амарджит Гилл. Ранее он сотрудничал с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном в ряде перспективных проектов, таких как Нувиа и Ривос. Сообщается, что стартап, работающий в настоящее время в закрытом режиме, привлек финансирование в размере примерно 10 миллионов долларов.

Тем не менее, технические характеристики и детали будущих продуктов держатся в секрете. Intel пока не предоставила точной информации о том, какие именно ядра Atom были переданы стартапу и на какие рыночные сегменты будет рассчитана создаваемая платформа. По мнению аналитиков, такой подход позволит Intel выйти в непрофильные для себя специализированные направления и более эффективно монетизировать разработки кс86.