Intel впервые за последние 40 лет выдала лицензию на архитектуру кс86

·45·Технологии
Intel впервые за последние 40 лет выдала лицензию на архитектуру кс86

Известный технологический гигант Intel предпринял один из самых неожиданных шагов за последние десятилетия в своей истории, предоставив стартапу под названием РосаикЛабс право на использование процессоров семейства Atom. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, данное соглашение свидетельствует о серьезном повороте в стратегии компании, поскольку Intel в последний раз отказывалась от практики лицензирования своей архитектуры кс86 сторонним компаниям еще в конце 80-х годов прошлого века. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно источнику, в рамках заключенной сделки РосаикЛабс получает прямой доступ к РТЛ-коду (Регистер Трансфер Левел), используемому на этапе проектирования микросхем. Это позволит молодому стартапу создавать собственные уникальные однокристальные системы (СоК) на базе высокопроизводительных и энергоэффективных ядер кс86 от Intel. Как отмечают специалисты, выпускаемые в будущем такие центральные процессоры могут производиться не только на мощностях Intel Фундрй, но и на заводах третьих сторон.

Стратегический поворот и новые возможности

В конце прошлого века Intel, опасаясь рыночной конкуренции, практически полностью прекратила передачу своих процессоров другим компаниям. Нынешний же контракт расценивается как новая попытка открыть источники дохода и шире внедрить технологии, сохранив при этом доминирование на рынке архитектуры кс86. Тем не менее, стороны пока не сделали официальных заявлений по этому поводу.

Стало известно, что стартап РосаикЛабс был зарегистрирован в мае текущего года, и его возглавляет опытный венчурный инвестор Амарджит Гилл. Ранее он сотрудничал с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном в ряде перспективных проектов, таких как Нувиа и Ривос. Сообщается, что стартап, работающий в настоящее время в закрытом режиме, привлек финансирование в размере примерно 10 миллионов долларов.

Тем не менее, технические характеристики и детали будущих продуктов держатся в секрете. Intel пока не предоставила точной информации о том, какие именно ядра Atom были переданы стартапу и на какие рыночные сегменты будет рассчитана создаваемая платформа. По мнению аналитиков, такой подход позволит Intel выйти в непрофильные для себя специализированные направления и более эффективно монетизировать разработки кс86.

IntelRosaicLabsx86ПроцессорТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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